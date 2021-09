Aguilera criticó al gremio educativo: «Por dos vidrios rotos hay escuelas que no tienen clase»

El ministro de Infraestructura de Chubut, Gustavo Aguilera, se refirió a la serie de obras en curso y aquellas comprometidas por el Gobierno Nacional para la provincia.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «con la ayuda del Gobierno Nacional y el compromiso de fondos provinciales del Presupuesto 2021, realizamos obras en escuelas, hospitales y otras eléctricas en Comodoro y el Valle», agregando que «con el incremento de presupuesto que se envió a Legislatura vamos a terminar el año con una ejecución del 130% de lo presupuestado».

En materia de infraestructura educativa, precisó que «de 85 escuelas, restan 9 o 10 con problemas edilicios en las que se está trabajando, que no pueden dar clase». El ministro no ahorró críticas hacia los posicionamientos gremiales, considerando que este miércoles inició un paro de 24 horas en reclamo por recomposiciones salariales, impulsado por ATECh: «Hay escuelas que por dos vidrios rotos y falta de limpieza interna no tienen clases, y en campaña estas cosas se mezclan», manifestó.

«En campaña todo se mezcla»

En relación a esto último, el funcionario provincial sostuvo que «existe otra problemática sobre la cual uno no puede discutir, pero el hecho de que una escuela tenga dos vidrios rotos o una falta de limpieza interna, hace que por ahí los chicos no puedan ir al colegio» y opinó que «son otras cuestiones que empiezan a jugar, y en estos tiempos de campaña se mezclan muchas cosas, y los chicos que dan de rehenes».

«Algunos problemas surgen a diario»

Por otro lado, Aguilera señaló que «en todas las escuelas que tienen problemas graves donde no se puede dictar clase estamos trabajando o a punto de trabajar, haciendo el expediente para empezar la semana que viene» y citó como ejemplo «la Escuela 787 de Trelew, que hace 2 semanas no tenía problemas, tuvo una pérdida de gas, se hizo una prueba de hermeticidad, no se halló la pérdida por lo cual hay que cerrar y hacer toda la instalación de vuelta; y cuestiones como esta surgen a diario en las escuelas, que son sitios de alto tránsito».