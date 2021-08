Tras superar el Selectivo, Tomás Lara se aseguró su lugar en el Sudamericano

La pada semana, se realizó en la provincia de Córdoba, el Torneo Selectivo de Patín Artístico, que contó con la participación de buena cantidad de deportistas chubutenses que buscaron su lugar en la Selección Argentina que disputará el Campeonato Sudamericano.

De hecho, logró su clasificación a tal certamen, el joven de Epuyén, Tomás Lara, quien se ganó su lugar en el seleccionado nacional.

Con objetivo Sudamericano cumplido

El joven patinador cordillerano Tomás Lara, participó durante el último fin de semana de un evaluativo realizado en la ciudad de Villa María Córdoba, el cual otorgaba plazas para el campeonato Sudamericano que se realizarán, por el momento, durante la primera quincena del mes de enero de 2022 en la provincia de San Juan.

Dentro de este torneo evaluativo, el deportista nacido en Epuyén logró el tercer puesto en su categoría (Junior Internacional) y esto le permitió lograr la clasificación al evento sudamericano, consiguiendo de ese modo, uno de los objetivos planteados para el corriente año.

Asimismo, Lara será parte del Torneo Nacional que se llevará adelante también en la provincia de San Juan, del 4 al 10 de septiembre.

El joven chubutense, tras clasificarse al Sudamericano, se expresó a través del área de prensa de Chubut Deportes, indicando que “era uno de mis anhelos. Estoy súper contento de tener esta nueva oportunidad, ahora con objetivos diferentes, pero siempre estando firme”.

Agregó en este sentido que “poder formar parte una vez más del seleccionado argentino en un campeonato internacional, es una de las metas que me había trazado para este año y por suerte pude cumplir, porque no hay cosa más linda que representar los colores argentinos, llevando siempre la bandera de Chubut y de Epuyén”.

Tomás Lara, sin embargo, reconoció que si bien el certamen sudamericano será “el principal objetivo”, no será el único: “ahora que se abrió el abanico deportivo empezaron a generarse competencias y torneos varios. En diez días voy a competir en el Torneo Nacional que se hará también en San Juan, lugar donde ya me encuentro entrenando”.