Sigue la actuación argentina en Tokio 2020

En la jornada 11 de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se registraron importantes novedades para la delegación Argentina, en la que no solo la Selección Argentina de Hockey Femenino selló su clasificación a Semifinales.

También “las Panteras” del Vóley femenino cerraron su fase clasificatoria con caída ante China, mientras que en Tiro, Alexis Eberhardt culminó su participación olímpica en la prueba de los 50 metros Rifle Tres Posiciones y cerró en la 34º posición. Este martes, no solo juega la Selección de Vóley y Básquet, sino que debutará Cecilia Biagioli en Aguas Abiertas.

En Aguas Abiertas, Cecilia Biagioli inicia su 5° JJOO

En la jornada de este martes a las 18.30 horas de nuestro país, la nadadora Cecilia Biagioli competirá en aguas abiertas y a través de la tele estará mirando su espectador favorito, su hijo Joaquín de 8 años: “estos Juegos son especiales, serán mis primeros como mamá y encima participamos los tres hermanos”, dijo expectante.

A horas del debut en Tokio 2020 la nadadora de aguas abiertas palpita su presentación en diálogo con la web de la Secretaría de Deportes de la Nación al decir que “esta es una instancia muy competitiva, de máximo nivel y lo importante es calmar las ansiedades para que los nervios no se apoderen de nosotros”.

La joven, se presentará el próximo martes 3 a las 18.30 hora de Argentina, pero lo considera distinto a los anteriores, al decir que “cuando estuve en Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012, además de que voy a tener un espectador especial –su hijo Joaquín de 8 años-, los tres hermanos pudimos concretar el sueño de ser olímpicos en un mismo Juego. Y lo de Romi (Romina Biagioli completó la competencia de triatlón) fue bueno y eso también me puso feliz”, comentó.

“Lástima que no pudimos estar los tres para al menos sacarnos una fotito en Tokio, pero aunque no nos vimos estamos felices de poder concretar nuestros sueños, con Romi nos vamos respaldando siempre; somos muy compañeras, aunque también tenemos nuestros altercados porque ella es despistada y alborotada, mientras que yo soy muy estructurada”, confesó.

Y por último Biagioli deja en claro: “Estoy enfocada en el objetivo, hay que luchar por los sueños y disfrutar”. Va por su quinto Juego, tiene una historia de logros deportivos que la respaldan y un hincha muy especial que tras la tele hará fuerza por ella junto a todos los argentinos.

Despedida del tirador en el 34° escalón

El tirador argentino Alexis Eberhardt compitió con los 50 metros Rifle Tres Posiciones y cerró 34º con un total de 1152 puntos, finalizando así su participación olímpica nacional.

El joven de 22 años culminó 34º en la prueba de 50 metros rifle tres posiciones. El santafesino alcanzó un puntaje de 1152 dentro de la disciplina que contempla 120 tiros, en cuatro tandas de 30 cada una, producto de los siguientes resultados: de rodillas sumó 382 puntos (93, 97, 96 y 96), en tendido alcanzó 391 (97, 100, 99 y 95) y finalmente a pie acumuló 379 (96, 94, 97 y 92).

En estos Juegos participó además de las pruebas de 10 metros carabina de aire comprimido en la prueba de equipo mixto junto a Fernanda Russo y en la categoría individual.

“Las Panteras” cerraron su JJOO con derrota

La Selección Argentina de Vóley Femenino, cayó en la madrugada del lunes ante la dura China por 3-0 (25-15, 25-22 y 25-19) y culminó su participación olímpica. Mucho rodaje para las de Hernán Ferraro en Tokyo2020.

El primer set fue muy duro, en donde se vio dominio de China, que rápidamente sacó distancia en un parcial que cerró con mucha comodidad. Pero Argentina supo reponerse y en el segundo estuvo cerca; cayó apenas por tres. En el tercero, con el equipo mucho más afirmado, logró pelearlo y cerca del final, el físico fue vital.

Su camino tuvo rivales de gran fuste internacional, que les brindó un rodaje y experiencia muy buenos para el futuro. El debut fue ante Estados Unidos con derrota por 3-0, frente a Rusia e Italia tuvieron el mismo resultado.

Contra Turquía, cayeron por idéntica diferencia. Cabe destacar que supieron pelear muchos sets en Tokio y frente a rivales con gran historia.

El seleccionado argentino femenino estuvo integrado por Victoria Mayer y Sabrina Germanier (Armadoras); Julieta Lazcano, Candelaria Herrera y Bianca Farriol (Centrales); Yamila Nizetich, Daniela Bulaich, Elina Rodríguez y Antonela Fortuna (Puntas Receptoras); Eugenia Nosach y Erika Mercado (Opuestas); y Tatiana Rizzo (Líbero).

Juegos Olímpicos Tokyo 2020

Agenda Jornada 12

Lunes 2 de agosto (noche de Argentina)

Canotaje Velocidad

22:08 hs. – K1 1000m Masculino, Semifinal 2: Agustín Vernice.

Martes 3 (mañana de Argentina)

Vela

+ 00:05 hs. – 470 Femenino, regatas 09 y 10: Belén Tavella y Lourdes Hartkopf.

+ 00:33 hs. – 49er FX, Medal Race: Victoria Travascio y María Sol Branz.

+ 02:33 hs. – Clase Finn, Medal Race: Facundo Olezza.

+ 03:33 hs. – Nacra 17, Medal Race: Santiago Lange y Cecilia Carranza.

Voleibol Masculino

05:00 hs. – 4tos de Final: Argentina vs. Italia

Equitación

07:00 hs. – Clasificación Salto Individual: José María Larocca (Finn Lente), Fabián Sejanes (Emir) y Martín Dopazo (Quintino 9).

Básquetbol Masculino

09:00 hs. – 4tos de Final: Argentina vs. Australia