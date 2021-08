PASO: el Gobierno pedirá a los enfermos de Covid-19 que «no vayan a votar»

A poco más de un mes de las elecciones legislativas primarias, desde el Gobierno nacional instaron a los pacientes que estén transitando la enfermedad de Covid-19 a no asistir a los centros de votación el próximo 12 de septiembre.

“La indicación es que no vayan a votar”, señalaron desde la Dirección Nacional Electoral (DNE), lo cual también aplica a las personas con síntomas y los contactos estrechos de casos confirmados.

«Para las personas que estén con síntomas de Covid-19 o aislados por contacto estrecho la indicación es que no vayan a votar», sostuvo la titular de la DNE, Diana Quiodo en diálogo con El Destape Radio, quien a su vez reconoció que «no hay un mecanismo de votación específico para las personas que tengan Covid y quieran votar”. La sugerencia se enmarca en el artículo 12 del Código Electoral, que «permite no votar a las personas que estén cursando una enfermedad».

En línea con el protocolo sanitario publicado el pasado martes que regirá las elecciones con el fin de evitar contagios de coronavirus, la funcionaria nacional confirmó que habrá “modificaciones mínimas” en el proceso electoral que conoce la gente, como la figura del “facilitador sanitario” que controlará el cumplimiento de las medidas sanitarias. Por su parte, indicó que el horario de las elecciones será el mismo que en elecciones anteriores.

Ocho mesas por escuela

Con respecto al aforo, Quido confirmó el establecimiento de las ocho mesas por centro de votación para evitar aglomeraciones, que no solo serán escuelas sino también espacios abiertos como clubes y canchas, según la disposición de cada distrito. Por su parte, adelantó que esa modalidad se implementará en la Ciudad de Buenos Aires y algunos partidos bonaerenses.

En este sentido, la funcionaria indicó que el objetivo es que haya «un aumento de establecimientos de votación» para facilitar el cumplimiento del distanciamiento social de todos los participantes del acto electoral, que incluye tanto a las autoridades de mesa y demás personal como a los ciudadanos. «En estas elecciones pasamos de 14.800 a cerca de 17 mil» centros de votación afectados a los comicios, precisó la funcionaria.

Las autoridades de mesa

Con respecto al reclamo de la Cámara Nacional Electoral para que las autoridades de mesa cuenten con las dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, la integrante de la cartera de Interior de la Nación señaló que ya hicieron el pedido al Ministerio de Salud para avanzar el la inoculación completa de esa población.”Vamos a arbitrar los medios para que las autoridades de mesa lleguen lo mejor posible en su vacunación», puntualizó la funcionaria.

Asimismo, destacó que como “la vacuna no es obligatoria, una persona no vacunada puede ser autoridad de mesa” y que eso “lo definen los jueces electorales”.