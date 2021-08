Martín Rolle presentado y listo para sumarse al plantel de Brown

Este lunes y en conferencia de prensa, Martín Rolle fue anunciado como nuevo futbolista de Guillermo Brown, de cara a lo que resta de la Temporada de la Primera Nacional, firmando su vínculo por dieciocho meses con la institución.

El jugador, realizó su primer entreno en soledad y este martes se unirá al resto del plantel que lidera Nicolás Vazzoler.

“Este martes entreno con todo el grupo”

En conferencia de prensa en un hotel céntrico, el futbolista madrynense Martin Role, concretó su llegada a Guillermo Brown, tras la presentación realizada en el mediodía del lunes, acompañado del presidente de la institución Mariano Eliceche.

Rolle regresa a “La Banda” luego de 17 años, con una extensa carrera en el futbol a nivel nacional, tras jugar en la CAI, luego en Olimpo, como así también en Arsenal y Unión más “un grande” como San Lorenzo; continuando posteriormente por Grecia e Italia.

De hecho, llega desde el fútbol griego, donde jugando la Segunda División para el Iokonos, logró el ascenso a la Primera categoría y con chances de renovar su vínculo, peor pudo más su deseo de transitar sus últimos años de carrera en “La Banda”.

En charla con El Diario, Rolle comentó estar “muy feliz, muy contento. Veía imágenes y veo el tiempo vuela, no se detiene. Estoy contento por la decisión, por el recibimiento, por cómo me abrieron las puertas en el club y ojala pueda dar todo para que siga creciendo”.

Cada vez que tenía la posibilidad de venir a la ciudad, Martin visitaba el club Brown, pero este lunes, regresó como futbolista, sobre lo cual destacó: “cada vez que venía trataba de pasar por el club, siempre tenía amigos trabajando en el club. Hoy me encontré con el club muy bien, que ha crecido mucho, que está haciendo cosas para seguir creciendo. Ojala que podamos ayudar para que siga creciendo”.

En cuanto cuando será el momento de su re- debut con la camiseta browniana, más aun acompañada por las expectativas de los hinchas por verlo jugar y por cómo se siente él con la ansiedad de volver a pisar el Estadio ¨Raúl Conti¨ de manera oficial, aseveró que “la ansiedad no es problema. A lo largo de mi carrera lo he manejado”. Sumando a la vez que “aparte de todo en el futbol lo lindo es tener responsabilidades. Entonces a partir de ahí lo que me toque o lo que el entrenador considere, ayudaré y daré lo mejor de mí. Así que a trabajar para eso”.

Rolle, agregó que “este martes entreno con todo el grupo, contento y con ganas de entrenar en equipo”.

“Vengo a competir, quiero que al club le vaya mejor y ayudar a los chicos de la zona a que entiendan que si trabajan seriamente pueden llegar alto. Repito, quiero dejar en claro que no vengo a pasear”, aseguró.

Vale destacar que el futbolista, desde que llegó a un acuerdo con Brown, viene realizando una rutina de entrenamientos que el Preparador Físico del Cuerpo Técnico de Nicolás Vazzoler le ha enviado por lo que desde lo físico, está optimo: “hace un mes que entreno con rutinas que me paso el profe, y me siento bien en la parte física, necesito tomar contacto con la pelota. Cuando el entrenador crea que estoy para jugar lo haré”, indicó.

En tanto, Mariano Eliceche, el presidente de Guillermo Brown, valoró la decisión tomada por Martin Rolle al momento de regresar al club al decir que “hizo un esfuerzo muy grande, a pesar de la situación del país y del futbol argentino dejo la comodidad de Europa y vino a cumplir su palabra”.

“Estoy seguro que es el jugador más importante que tiene la categoría y por suerte lo tenemos con nosotros”, sentenció el mandamás browniano.