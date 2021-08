Mantello y una gran performance en el Nacional de Buenos Aires

El joven atleta de Comodoro Rivadavia, Taiel Mantello, participó en el Campeonato Metropolitano U-18, con invitación especial a los atletas U-20 y Mayores, en la competencia disputada durante el pasado fin de semana en Parque Roca, Buenos Aires, organizado por la Federación Atlética Metropolitana.

El comodorense, registró una marca de 2.05 en el Campeonato Metropolitano U18, logrando empatar el primer puesto del ranking nacional, y obteniendo 3 récords provinciales, de U-20, U-23 y Mayores.

Tras su participación en un torneo interprovincial en Mendoza, donde desempeñó con una gran tarea en salto en alto y compitió también en jabalina. Su objetivo era la prueba de salto en este torneo Metropolitano para aproximarse a las marcas clasificatorias para los Juegos Panamericanos de categoría U-20.

Mantello al ritmo de todas las palmas inició su carrera y en un primer intento pasó la varilla, no es normal que un atleta pase todas las alturas en el primer intento, las pasó todas, y no continuó saltando quedándose con la marca obtenida.

Taiel registró una marca de 2.05, mejorando su performance en salto en alto, su última marca registrada fue de 1.95 metros en 2019, previo al inicio de la pandemia. De esta manera, logró subirse al podio del ranking argentino compartiéndolo con un atleta misionero, estaría a 5 cm de la marca Panamericana y obtuvo 3 récords provinciales, de U-20, U-23 y Mayores. También participó en Jabalina superando también su mejor marca personal con 50, 17 cm.

Tras su participación, el jefe de las pruebas de salto de la Confederación Argentina se puso en contacto solicitando los datos de Taiel Mantello, quien no pierde las esperanzas de que se cumpla su sueño Panamericano.

El atleta comodorense tiene como entrenador a su padre Paulo Mantello y coordina sus entrenamientos junto a los profesionales del Gabinete Metodológico de Alto Rendimiento del Ente Comodoro Deportes recibiendo el apoyo y el acompañamiento del Estado Municipal.