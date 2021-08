Madryn: Manuel Ávila confesó el crimen de su hija de seis años

“Fui yo. Quería aclarar que todo eso vino a causa del momento que nos enteramos que tuvo retraso. Yo quise quitarme la vida, que nos vayamos los dos. Primero ella y después yo. Me quise quitar la vida, pero no tuve la suerte”. Con esas palabras Manuel Ávila, de 42 años, confesó el crimen de su hija Martina, de seis años.

Sin responder preguntas de la Fiscalía, esta mañana Manuel Ávila declaró ante los jueces Daniel Yangüela, Patricia Reyes y Marcela Pérez en la jornada de alegatos. “Me quedé a sufrir acá, de por vida. Aquí estoy muerto en vida”, sostuvo el acusado por “homicidio agravado por el vínculo” y afirmó que “todo lo iba acumulando, porque era un tipo cerrado, eso me jugó una mala pasada. Me cerré en mí mismo. Yo no era feliz, era un tipo infeliz, sufría mucho. Siempre entregué todo por ello, fui un pelotudo por no pedir ayuda”, intentó justificar el hombre de 42 años.

“Al procesamiento de las pruebas, y luego de la confesión, no han quedado dudas, el veredicto debe ser de culpabilidad. Martina Ávila perdió la vida a manos de la agresión de su padre”, afirmó el fiscal Alex Williams

El defensor público Diego Trad, por su parte, sostuvo que fueron “circunstancias extraordinarias” y que “la mató para evitar el sufrimiento de la niña”. Para el abogado, la pena debería ser entre 8 y 25 años.

El veredicto de los jueces se conocerá la próxima semana. Si Ávila es declarado culpable por la calificación que pide la Fiscalía, la única pena prevista por este delito es prisión perpetua.

El por qué

“Cuando uno hace una investigación, a veces no puede encontrar el ´por qué´. La verdad es que, en un primer momento, nosotros sabíamos quién, dónde, cómo y cuándo. Pero no el por qué. Entrevistamos testigos y analizamos soportes tecnológicos y no surgía conflictividad. Y ahora él reconoce que el por qué es la discapacidad que presentaba la niña y el sufrimiento que la condición de su hija le provocaba lo llevó a realizar el hecho”, explicó el fiscal Williams y sostuvo que “me provoca mucha dificultad tratar de entender esto como una razón para quitarle la vida a una persona, y más si es el hijo de uno. No lo entiendo”.

Para el fiscal el veredicto debe ser condenatorio con una pena de prisión perpetua. “Fue una decisión plena y conscientemente, y acometió mediante golpes de puños y la utilización de un cuchillo quitarle la vida a quien era su pequeña hija de seis años”.