Madryn: Inspeccionan pesqueras ante reclamo de vecinos por olores

El secretario de Ecología y Protección Ambiental de Puerto Madryn, Facundo Ursino, se refirió a las emanaciones percibidas por buena parte de la comunidad durante los últimos días a nivel local.

En diálogo con AzM Radio, explicó que «estamos en un momento bastante importante de la temporada de pesca y tenemos mucho ingreso de pescado en Madryn, lo que genera un exceso de residuos pesqueros» y resaltó que «por un lado es algo alentador, pero para la parte ambiental nos genera algunas dificultades».

Inspecciones

En el mismo sentido, sostuvo que «los dos sectores que trabajan con los residuos pesqueros terminan de alguna manera colapsados, generando algunas desviaciones que son multadas desde la Secretaría» y mencionó que «estuvimos haciendo inspecciones esta semana, en el sector de tratamiento de residuos pesqueros que hace landfarming, como así también en la planta de harina de pescado; entendemos que hay un colapso pero ellos son los encargados de remediar estos residuos».

«No podemos dejar que pase»

«Por un lado, somos una ciudad pesquera y la realidad es que la pesca, en esta situación económica y en el contexto de la pandemia, ayudó y aportó un montón económicamente, pero por otro lado no podemos dejar que pase esto con los residuos. Es imposible que una planta pesquera o de harina (de pescado) no genere olor, pero sí buscamos que no se generen esas desviaciones que molestan a algunos vecinos», planteó Ursino.

Remediación

«Los inspectores están no solo en los sectores de tratamiento (de residuos de la pesca) sino también en las plantas pesqueras», indicó el Secretario, puntualizando que «seguimos haciendo inspecciones y marcando cuando no se trabaja como corresponde; el olor es en momentos puntuales, a veces una semana entera y obviamente nosotros pedimos que se remedie; se tira cal para que baje el PH de la mezcla de pescado además de otros químicos, y hay que tener en cuenta que antes este tipo de residuos no se enterraba y contaminaba, y actualmente tenemos un suelo que antes estaba contaminado y hoy se está remediando de a poco».