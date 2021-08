Huisman calificó de “asesinato” la muerte de Tino John a manos de la Policía

El intendente de El Hoyo, Rolando “Pol” Huisman cargó contra la política de Seguridad del ministro Federico Massoni, advirtiendo que su reciente visita a la Comarca Andina fue parte de “un show” en el que busca protagonismo como estrategia de campaña. En diálogo con Canal 9 de Comodoro Rivadavia, Huisman cuestionó el accionar policial en la zona y calificó el caso de la muerte de Tino John como un “asesinato”.

“Ojalá la Justicia logre determinar lo que pasó, pero nosotros que conocemos la zona, sabemos que cualquier chacarero tiene un 22 (arma de fuego), para cazar liebres para que no te coman la fruta, y a Tino lo presentaron como un americano loco, que andaba a los tiros. Se tiño todo de un dramatismo, de una peligrosidad que no tuvo. Para nosotros hubo ahí un claro asesinato”, dijo Huisman indignado por el uso mediático que el ministro de Seguridad de Chubut hizo del hecho.

Consultado sobre la presencia de Massoni en la zona de desastre producto de los incendios del pasado 9 de marzo, el intendente de El Hoyo no ocultó su malestar por la modalidad elegida por el funcionario provincial para abordar una situación que viene de larga data, respecto de la ocupación de tierras.

Huisman acusó a Massoni de “hacer campaña potenciando conflictos”, que requieren ser atendidos adecuadamente.