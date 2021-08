Escándalo en Turismo, García bajo sospecha

Según revela un informe publicado por Canal 12 en su página web, el ministro de Turismo de Chubut, Néstor “Quique” García estaría bajo la lupa por presuntas irregularidades administrativas como responsable del Ente Oficial Regional de Turismo Patagonia Argentina.

El Ente está integrado por los Organismos Oficiales de Turismo de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Actualmente lo preside el ministro de Turismo de Chubut, Néstor «Quique» García, quien estaría denunciado por presuntas irregularidades.

«Se han cometido serias irregularidades administrativas, contrataciones sospechosas de estar enmarcada en hechos de corrupción, ocultamiento de fondos e información y discriminación explícita hacia la provincia de La Pampa, de parte del propio ministro de Turismo de Chubut», señala la publicación realizada el 5 de agosto, indica el informe de Canal 12 que remite a un portal de Santa Cruz.

El inicio de la investigación periodística remite a la asunción de García como presidente del Ente regional. El primer dato que se brinda es que «el mismo día que asumió el cargo pidió a todas las provincias integrantes del Ente aumentar el aporte».

El hecho parece no tener mucha relevancia hasta que uno se anoticia que la provincia mantenía una deuda y que la misma (junto a la de otros Estados provinciales) produjo un «desfinanciado durante todo el 2020, con lo cual y por declaraciones de la presidente saliente Adriana Romero (La Pampa), durante su gestión nunca contó con un ente saneado ni con fondos anticíclicos».

Trato peyorativo

La secretaria de Turismo de La Pampa denunció a OPI Santa Cruz «lo que consideró un comentario peyorativo y discriminatorio de parte del actual Presidente Néstor García». Al parecer, el ministro chubutense creyó que enviaba un mensaje de whatsapp a la directora ejecutiva del Ente, pero en realidad lo hizo al grupo del Ente Patagónico de Turismo.

“En el mismo dice que no es necesario sumar los datos de La Pampa seguido con una risa, lo cual consta en las capturas de pantalla con el mensaje y otras capturas con el mensaje ya borrado”, explicó Romero en clara referencia a la disputa que hay sobre la pertenencia de esa provincia a la región patagónica.

Aumento de aportes

Una vez saldada la deuda que mantenía Chubut en el Ente, asumió como presidente del mismo el ministro García y una de sus primeras acciones fue aumentar el aporte de cada Estado provincial hacia el organismo patagónico. Su propuesta fue que pase de 800 mil pesos a 1.300.000 por provincial. La Pampa, según consta en la investigación periodística de OPI, respondió que no le era posible aumentar el aporte en esos términos.

“El Ente no contaba con recursos, sino con deudas. Se iba a lograr sostenerlo hasta marzo pagando los sueldos y el alquiler, porque Neuquén y Chubut no habían depositado su aporte” señaló la actual vicepresidenta del Ente Patagonia Argentina.

Contratación

«En la documentación de la rendición de gastos presentada por el Inprotur ‘se contrató a un técnico de Chubut, un Sr. Bruscela, desconocido por la Presidencia, sin compulsa de precios ni presupuesto previo, y se le pagó. Es decir, se usó una metodología de “hechos consumado” sobre los cuales no se puede volver, ni se puede remediar el error, porque al técnico ya se la pagó”, explicó la ex Presidente del Ente.

Como representante de La Pampa, Romero solicitó que se reforme el Estatuto y se establezca que la Dirección Ejecutiva no puede disponer, bajo ningún concepto, de los fondos del Ente, ordinarios y extraordinarios.

Freelancer

Más allá de una serie de denuncias que realiza Romero respecto a la figura de la directora Ejecutiva del Ente, a quien señala como la persona que deberá dar explicaciones sobre el faltante de liquidación de fondos al Inprotur, o cómo se responderá al Consejo Federal de Turismo (CFT) por un el envío de un saldo; la relación entre esta persona y el ministro García es parte de las preguntas a responder.

«El Ente presidido por el Ministro García, al tiempo que eleva el aporte provincial, paga una suma fija por mes a una colaboradora “free lace” por servicios de prensa, una figura con la cual Romero dijo no estar de acuerdo», advierte el medio digital.

“He señalado que la figura del “free-lance” encubre precarización laboral y que no está autorizada por la legislación argentina», remarcó Romero, al tiempo que ratificó que «en todas estas circunstancias considera que se ha incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario público, deslealtad y desidia en el cuidado de los fondos aportados por las provincias».

La Directora Ejecutiva del Ente, “guarda silencio, no brinda las explicaciones del caso; y la actual Presidencia (Ministro Néstor García de Chubut) da muestras de amistad y conformidad hacia su persona y su accionar, en un caso claro de encubrimiento”, aludió Romero al cierre del artículo. (Fuente: Canal 12 web)