Emergencia Hídrica: Aguilera denunció un proyecto «planchado» hace 4 años

En el marco del debate legislativo sobre el proyecto de Emergencia Hídrica, la diputada provincial por la UCR, María Andrea Aguilera, criticó en duros términos la función del Instituto Provincial del Agua (IPA), tras participar de la reunión con su titular, Nicolás Cittadini.

En diálogo con AzM Radio, señaló que «lamentablemente la situación hídrica es grave, y más lamentable aún es que, quien está a cargo del IPA no lo tenga claro» y se refirió a la reunión mantenida con Nicolás Cittadini días atrás: «Estuvo llena de imprecisiones. El titular del IPA, en permanente contradicción, pretende defender un proyecto que asigna fondos a la Emergencia Hídrica pero no sabe para qué se van a utilizar y ni siquiera si van a alcanzar. Habla de perforaciones pero luego dice que tiene los equipamientos fuera de estado, es decir que están rotos».

«Nación espera hace 4 años el proyecto ejecutivo»

«No presenta ningún proyecto de obra y le reclamamos que, desde 2017, el IPA tiene el proyecto para el azud del Fontana, obra que significa mucho para el sur de la provincia. Están los fondos en la Nación y, sin embargo, el IPA no concluye el proyecto ejecutivo. Si no hay proyectos ejecutivos no hay posibilidad de hacer una obra, entonces mal podemos pedirle al Gobierno Nacional que licite la obra, si el Instituto hace más de 4 años que no envía el proyecto ejecutivo», apuntó la legisladora.

«No hay proyectos»

Asimismo, Aguilera pidió «rever la función» del Instituto «y a los funcionarios que están a cargo, que se sienten a trabajar; no es lo que vimos por parte de su titular».

«No se trata de crear un fondo de $500 millones, no sabemos si el dinero está disponible, en cuánto tiempo se puede contar con el mismo, además de que no hay proyectos», señaló.