Emergencia Climática: tribunal rechazó recusación y dos jueces revisarán la medida

Los jueces Cesar Zaratiegui y Gustavo Castro, ya tiene en su poder los audios y las filmaciones de todo lo ocurrido en la audiencia que a lo largo del día de hoy llevó a que los defensores de la causa emergencia climática impugnaran a los tres jueces originales del juicio.

Para este jueves a las 08:00 de la mañana darán a conocer su resolución respecto de si estos tres jueces deben seguir en el juicio o no, en caso de que continúen estos tres jueces originales llevando adelante las audiencias en este juicio oral y público, la audiencia de debate se retomaría el próximo día martes a las 09d e la mañana.

La jornada de este miércoles se prolongó hasta avanzada la tarde en medio de numerosos y variados cuestionamientos que realizaron varios defensores de los imputados en la causa de la “emergencia climática”. Los planteos obligaron al Tribunal a realizar varios y extensos cuartos intermedios a fin de poder decidir, ante la catarata de argumentaciones en contra de su actuación.

Para los jueces Fabio Monti, Miguel Caviglia y Jorge Novarino los numerosos planteos son originados en “el temor de parcialidad” por la “mera disconformidad” de las resoluciones que se tomaron.

Para los fiscales Omar Rodriguez y Alex Williams como así también para los querellantes Rodrigo Miquelarena de la Fiscalía de Estado y Eduardo Conde de la Oficina Anticorrupción, los planteos de los defensores en general en boca de los abogados Fabian Gabalachis, Omar López, Miguel Moyano, Javier Romero y Damián D’Antonio, tuvieron desde su origen la intención de “dilatar intencionalmente los plazos en procura de demorar el debate y lograr en algún momento que la causa no pueda comenzar”. Los planteos que realizaron iban desde el vencimiento hasta cuestionamientos a la imparcialidad de los tres jueces del debate y aspectos vinculados con cuestiones de género de una de las imputadas que debe amamantar a su bebé.

En concreto transcurrió casi una semana desde el inicio del debate que tiene a más de 240 testigos previstos, y el juicio aún no ha podido avanzar con el exposición de las pruebas testimoniales y documentales.