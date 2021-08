Basualdo advirtió que hubo un aumento de la deserción escolar en Chubut

La precandidata a diputada nacional por Juntos por el Futuro, Cecilia Basualdo, advirtió la situación de deserción escolar que atraviesa el sistema educativo chubutense.

En diálogo con AzM Radio, aseguró que habría «más de 50 mil jóvenes» que dejaron la escuela.

Sin solución a la vista

Basualdo contó que «estuve reunida con referentes de Padres Organizados, docentes y referentes gremiales, y esto está generando una situación bastante delicada ya que hay una matrícula que no se está midiendo y una población que está quedando fuera del sistema, y no hay medidas que se tomen desde el Ministerio de Educación». También, se refirió a la medida de reducción del distanciamiento social y señaló que «les traslada un problema a las autoridades escolares porque no les soluciona la cuestión de fondo en el contexto sanitario de la pandemia, que no es el mismo».

Problemáticas agravadas

Por otra parte, la dirigente radical explicó que «un reciente informe muestra algunas realidades, y lo que informa el propio Ministerio de Educación, con relación a la matrícula, es que para el 2019 informa 178.000 alumnos, el cual concluye con una proyección de 144.000 alumnos para el 2020, y 147.000 para el 2021, lo que prevé una disminución de más de 30 mil alumnos contra 2019; la dispersión y el abandono han sido muy pronunciados, agravados por las distintas zonas y modalidades, la ruralidad tmabién tiene el tema de la conectividad y el transporte escolar».

Fuera del sistema

«No ha habido medidas de acompañamiento y contención para la población que estaba en situación de riesgo cuando inició la pandemia y las medidas de cuarentena, sino para los que ya quedaron totalmente excluidos del sistema», apuntó Basualdo, agregando que «cuando conversaba con los Padres Organizados, una de las madres que justamente es docente en el sistmea público y privado, nos comentaba la diferencia abismal que había entre ambos tipos de gestiones, pero justamente lo que implicaba la exclusión total y la imposibilidad de reconectar y revincular con cada uno de los alumnos que quedaron fuera del sistema».