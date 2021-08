Baradel llegó a Chubut para apoyar a los miembros de ATECh

El secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), secretario Adjunto de CTERA y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en la provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, llegó esta mañana a Chubut para brindar su apoyo a Santiago Goodman, Matías Schierolh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro, en el día del inicio del juicio por el incendio en Legislatura. Más allá de la suspensión del juicio, Goodman agradeció por el apoyo «a los diferentes compañeros, compañeras de diversos sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones políticas del país y de la provincia que se han hecho eco en solidaridad con nosotros». El referente de ATECh afirmó que «es una causa que está armada, inventada, por la cual pretenden silenciarnos, acallarnos».

En falta

Por su parte, Roberto Baradel demostró su respaldo a los imputados y exigió «el inmediato desprocesamiento» y agregó que «el que está en falta es el Gobierno de la Provincia del Chubut, no los trabajadores de la educación que no cobran los salarios, que no pueden pagar las deudas». El referente sindical recordó a «Jorgelina y María Cristina que fallecieron después de ir a una marcha, cuando no tendría que haber sido así».

Disciplinamiento

Baradel, al igual que Goodman, manifestó que el procesamiento de los trabajadores «tiene un doble sentido, primero amedrentar, desmoralizar y quebrantar la voluntad de lucha de un gremio como ATECh; y por el otro lado, que esto sirva como una suerte de diciplinamiento para el resto de los trabajadores y trabajadoras y esto no lo vamos a permitir. Cuando tocan injustamente a un trabajador, nos tocan a todos, entonces vamos a estar todos presentes reclamando el desprocesamiento y reclamando la injusticia».