Amplían investigación en otra causa penal por la emergencia climática

En los tribunales penales ordinarios de Comodoro Rivadavia se realizó este jueves la audiencia de ampliación de la investigación que tiene 14 personas imputadas en relación a la contratación de maquinaria vial con el fin de remediar las consecuencias de la tormenta que azotó la ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril del año 2017. Con el fin de remover el lodo se contrataron 197 empresas en el marco la emergencia económica, social y administrativa decretada por el Concejo Deliberante Municipal.

El fiscal solicitó se amplíe la investigación en 10 hechos nuevos y se impute a un empresario Cristian Hernán Lobos Rozas; y a funcionarios municipales que ya estaban imputados Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque. Los defensores no plantearon objeción y finalmente la jueza penal autorizó la ampliación de la investigación del caso.

Se les imputó fraguar la existencia de máquinas, hicieron figurar que trabajaban máquinas que no lo hacían, máquinas que habían alquilado por un mes, las hicieron figurar que trabajaron dos o tres meses. Asimismo, figuraban trabajando choferes que no estaban habilitados, que manejaban tres o cuatro máquinas a la vez. Se hace figurar trabajar un camión trabajando tres meses, cuando en realidad trabajó solo un mes.

Como consecuencia de la tormenta denominada “ciclón extra-tropical” que azotó nuestra ciudad entre los días 29 de marzo y 9 de abril de 2017 en la cual según el Servicio Meteorológico Nacional se produce la precipitación de casi 400 mm. de agua que generan consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad que anegó calles y viviendas. El 5 de abril de 2017 el Consejo Deliberante local declara la emergencia económica, social y administrativa y libera al Poder Ejecutivo local a cumplir con la Ordenanza Municipal de Contratos. Así con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta se contratan desde el Municipio 197 empresas, horas máquinas y maquinaria vial. Se confeccionan partes diarios, fraguados, que eran autorizados para sus pagos por los funcionarios Boyero y Palomeque y a su vez por el Contador Pfister, relató el fiscal. Calificando provisoriamente la mayoría de los 25 hechos relatados como “fraude a la Administración Pública, en concurso real con falsedad ideológica”, en calidad de autor o partícipe necesario para los imputados.

Entre los imputados aparte de Cristian Hernán Lobos Rozas, Joaquín Mansilla, Abel Boyero y Rubén Palomeque; se encuentran: Javier Morales, Julián Astiz, Roberto Monasterolo, los hermanos Cristian y Gonzalo Pérez, Alejandro Herk, Marcelo Van Heerden, Joaquín Mansilla, Rubén Sartori y Juan Carlos Lara.

Presidió la audiencia de ampliación la jueza penal Mariel Suárez; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Héctor Iturrioz, fiscal general; la defensa de Palomeque la ejerció María Cristina Sadino; la de Mansilla, María de los Ángeles Garro, ambas defensoras públicas; la de Lobos Rozas por Ariel Quiroga, abogado de la defensa pública; y la de Boyero por Guillermo Iglesias abogado particular del mismo.