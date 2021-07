Santa Cruz concentra la mitad de la población mundial de guanacos

El titular de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santacruceñas (FIAS), Miguel O’Byrne, fue electo como presidente del Consejo del Centro regional Patagonia Sur, integrando a diferentes sectores de producción de la actividad agropecuaria de la provincia de Santa Cruz.

En diálogo con AzM Radio Trevelin, analizó la situación del ganado ovino a nivel provincial frente al cierre de exportaciones, como así también el cierre de establecimientos productivos y la incidencia del guanaco en el segmento productivo santacruceño.

El impacto de la medida nacional

En relación a la situación del ganado vacuno producto del cierre de exportaciones en la provincia de Santa Cruz, O’Byrne señaló: «Estamos llegando al invierno y se ha entrado con un año seco, por lo que se prevé que la producción estará algo mermada para la primavera. Hay una preocupación bastante grande en los productores vacunos, ya que con la prohibición de exportaciones de carne se volvió a derrumbar la colocación de la vaca, que había empezado a funcionar muy bien en los últimos años a raíz de la apertura del mercado chino, que se lleva esa categoría poco consumida en el país y en la Patagonia, la cual hace al ciclo completo de la venta de animales y la rentabilidad anual. Es decir, poder ‘sacarse de encima’ a un valor razonable las vacas viejas».

Un mercado diezmado

En el mismo sentido, el presidente de la Federación sostuvo que «un cierre de exportaciones genera incertidumbre en todos lados, empezando por los clientes internacionales que nos compraban la carne; al interrumpirse todo eso, los frigoríficos internacionales han dejado de comprar la vaca por la incertidumbre de si la van a poder vender o no», recalcando que «esas vacas ahora no tienen precio, han habido remates donde directamente no ha habido oferentes; y en el caso de la Patagonia, que estamos lejos de todo, menos todavía; y esas vacas, que en algunos casos tienen 6, 8 o 9 años, que ya culminaron su ciclo productivo y su destino es faena, al no tener mercado se van a morir en el campo nomás».

«Hay más bocas que alimento»

Sobre la incidencia del guanaco en Santa Cruz y el cierre de establecimientos productivos, O’Byrne expuso que «afecta más de lo que uno se imagina; según un trabajo del propio INTA, hay una sobrecarga animal, y si uno suma la cantidad de ovinos, vacunos y guanacos, vemos que hay una carga animal sobre la provincia, que tiene una oferta de pasto 30% menor a la cantidad de bocas que hay comiendo» y sintetizó: «Hay más vacas que pasto. Hay más bocas comiendo que pastos naturales. La ecuación es que, en los últimos 20 años, los guanacos subieron de 200.000 a cerca de 2 millones de cabezas sólo en Santa Cruz, mientras que los ovinos bajaron de 3 millones a apenas 2 millones. Y hay gran cantidad de productores que se han perdido o que abandonaron la actividad porque no tienen suficiente pasto para los animales; se han cerrado decenas de establecimientos en los últimos años».

La mitad de los productores

Sobre esto último, el referente de la Federación precisó que «originalmente, siempre se habló de 1.300 unidades hace 40 o 50 años atrás, y hoy hay unos 700 establecimientos funcionando, en manos de unos 500 a 600 productores y emprendedores; es decir que hay algún productor con más de un establecimiento y que le ha alquilado el campo al vecino, por eso es que hay menos productores que establecimientos» y advirtió que se trata de «la mitad de los que supo haber históricamente».

Carne de guanaco

Preguntado sobre el manejo del guanaco desde el ámbito de la legislación y las políticas públicas, O’Byrne fue contundente: «Santa Cruz tiene, estimativamente, la mitad de la población mundial de guanacos, algo así como 2 millones de cabezas. Hace 5 o 6 años que no hay un censo pero el número debe andar razonablemente por ahí. La provincia tiene un Plan de Manejo que se hizo en 2015, el cual contribuyó al desarrollo del Plan de Manejo Nacional, donde se permite el aprovechamiento integral; es decir, a través de la Dirección de Fauna Provincial, se hacen recuentos en los distintos predios, y si hay sobrepoblación se pide una cuota de extracción, la cual se aprovecha para carne, para frigoríficos y para colocarla en los distintos mercados que se puedan ir desarrollando».

Reinicio del Plan de Manejo

Sin embargo, el representante de la entidad contó que «esto empezó, con alguna trascendencia, en 2019; y en 2020 nos agarró la pandemia, con lo cual se interrumpió todo, y recién este año está empezando a ponerse en marcha un mecanismo donde empiecen a hacerse pedidos de cuotificación, y luego el desarrollo, tanto de la carne, cuya proteína es de alta calidad, como así también del potencial, en estas épocas de enormes carencias» y concluyó que «acá hay una enorme oportunidad para un montón de gente que tiene necesidades proteicas».