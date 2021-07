Quieren, pero no pueden

Este lunes dirigentes del PJ Chubut harán nuevo intento de llegar a un acuerdo para lograr una lista de unidad de cara a las elecciones legislativas 2021.Sobran candidatos para integrar la fórmula que pretenden presentar al electorado. Carlos Linares y Julián Leunda estarían dispuestos a ir a las PASO si es necesario. Ante el posicionamiento de los comodorenses, Nancy González habría expresado que no se bajará de la carrera para repetir en el Senado, y se traban las negociaciones. Los intendentes justicialistas serán clave a la hora de la definición. La reunión que estaba prevista en Dolavon la semana anterior se suspendió, y ahora el encuentro sería en Comodoro Rivadavia. Los hermanos Sastre pugnan por elegir al primer diputado de la lista, y la cordillera reclama más participación. Como si fuera poco, los gremios «fuertes» de Chubut exigen ser parte del armado, y de ello dependería su apoyo a una lista de unidad. Todos los actores de este «sainete» saben que lo mejor para el PJ sería lograr un lista de unidad, pero nadie quiere bajarse y si bien las encuestas apoyarían las aspiraciones de Linares, en las altas esferas del PJ nacional no confían en que sea el mejor candidato. No son pocos los que advierten que la elección en Chubut será compleja, y buscan evitar que el justicialismo vaya a las PASO. La desconfianza es lo que prima entre los protagonistas, y eso no ayuda en el proceso de armado de listas.