Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2021

Con el fin de estimular la creación de obras literarias para niños y jóvenes, el Grupo Anaya convocó el XIX Premio de Literatura Infantil y Juvenil, que este año está dirigido a obras para lectores de 8 a 12 años. Estableciendo un único premio indivisible de 12.000 euros en concepto de anticipo, más la publicación de la obra, y el plazo de admisión de originales finaliza el 15 de septiembre.

No existen restricciones ni de sexo, nacionalidad ni edad para participar del premio, sólo que las obras deben estar escritas en idioma castellano, ser originales, inéditas, no publicadas, ni difundidas, y no podrán haber sido premiadas anteriormente o estar presentadas a otro premio, ni corresponderán a autores fallecidos con antelación al anuncio de esta convocatoria.

Para mayor información, dirigirse a https://www.anayainfantilyjuvenil.com/noticia/bases-del-xix-premio-anaya-de-literatura-infantil-y-juvenil/.