Nación proyecta el regreso a la presencialidad escolar en todas las provincias

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró que espera un regreso a la presencialidad en todas las jurisdicciones tras las vacaciones de invierno. Pese a eso, recordó que se deben mantener los protocolos acordados en el Consejo Federal ya que la población estudiantil todavía no está vacunada.

«Proyectamos que vamos a tener un regreso a la presencialidad en todas las jurisdicciones de la Argentina, incluso en las cuatro provincias que no han podido retornar por la segunda ola, cuya presencialidad está en proceso, como Catamarca y La Rioja que están iniciando las clases», explicó Trotta respecto a la situación escolar del país.

Tras la decisión anunciada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la semana pasada de un regreso completo de los niños a la presencialidad en las escuelas porteñas, Trotta dijo que «los protocolos aprobados por el Consejo Federal de Educación son ley nacional», en diálogo con radio Rock & Pop.

«La Ciudad de Buenos Aires ha sido poco clara en cuanto a la voluntad del regreso de todos los chicos», sentenció el Ministro.

Asimismo, recordó la posición de los especialistas del Ministerio de Salud y de Ciencia y Tecnología quienes «reafirmaron la necesidad de sostener el distanciamiento físico de un metro y medio dentro del aula, sumado a la ventilación cruzada, el uso del tapabocas y otros elementos, lo que impide que tengamos un regreso a la normalidad».

«Pese a estar avanzado el proceso de vacunación, hay que tener presente que nuestra población estudiantil menor de 19 años todavía no está vacunada», indició.

El funcionario contó que fue aprobada, a través del área educativa en el Consejo Federal, por unanimidad la propuesta de promoción de este año. «La iniciativa consta de tener aprobado el 70% de los contenidos priorizados», agregó.

«El año pasado hicimos todo lo contrario a la promoción automática, acreditamos solo los conocimientos que los chicos transitaron, lo que implicó reorganizar la propuesta pedagógica y lo que nos quedó pendiente lo estamos transitando este año», manifestó. Además, apuntó que se intensificará la presencialidad en la segunda mitad del año, en febrero y marzo «sobre todo con aquellos chicos que no estén en condiciones de promocionar el año porque han tenido trayectorias educativas intermitentes».

Respecto a los universitarios, Trotta afirmo que «van a poder volver debido a la mejora de los indicadores epidemiológicos que han sido muy positiva en las últimas semanas y gran parte de los mayores de 18 años están vacunados como los docentes».