Menna insiste en que las regalías petroleras de las provincias están en riesgo

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna manifestó su disconformidad con la respuesta que la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, dio este martes a la cuestión sobre el riesgo al que se expone a las regalías de las provincias petroleras en el DNU 431, modificatorio de la Ley de Vacunas. Menna indicó que “nada nos garantiza” que ante un litigio en tribunales extranjeros puedan exponerse esos ingresos que, en el caso de Chubut, representan un tercio de los recursos.

El legislador participó de la reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo en la que Ibarra; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la asesora presidencial Cecilia Nicolini fueron invitadas a responder preguntas sobre la norma que autoriza la compra de vacunas.

En este ámbito, Menna expresó la preocupación sobre la que advirtió el día anterior, en relación con la falta de resguardo de las regalías petroleras en el DNU.

“Compartimos las modificaciones que se hicieron para habilitar a otros laboratorios, pero nos preocupa especialmente una cláusula que somete a las regalías a eventual ejecución y embargo en un juicio que, si tramitan, las empresas lo van a hacer en tribunales extranjeros, de acuerdo a los términos la ley se aprobó en octubre”, explicó Menna.

“Ese recurso -añadió- está protegido por las cláusulas de inmunidad soberana, pero ahora la norma fue modificada. Hasta ahora estaban a salvo los impuestos que recauda la Argentina y las regalías. En la modificación la palabra ‘regalías’ desaparece, con lo cual quedan expuestas”.

En este sentido reseñó que “las regalías hidrocarburíferas son la contraprestación que reciben todos los Estados productores de petróleo y de gas por la explotación de sus recursos. Y, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Nacional, son de las provincias”.

Por ello, “nos llama mucho la atención que se haya avanzado en este sentido, hipotecando de alguna manera un recurso que es de las provincias”.

Precisó que, en el caso de Chubut, “prácticamente un tercio de los recursos del Estado provincial provienen de las regalías. Ojalá que nunca haya un juicio, y si lo hubiera, que no lo perdamos. Pero nos expone a un riesgo en momentos en que ya las regalías de por sí están comprometidas, en buena parte para el repago de la deuda que Chubut tiene en dólares”.

“Si se da esta situación -insistió-, se pone en riesgo el sueldo de los empleados públicos, de los policías, de los docentes, del personal de salud; los servicios que tiene que brindar el Estado que ya de por sí están muy maltrechos”.

Al respecto indicó: “Preguntamos a Vilma Ibarra y a la ministra Carla Vizzotti a qué se debió esta modificación, por qué se la mantuvo casi en secreto. En la difusión pública que hubo del decreto no se habló de esto. Y en los considerandos no están los fundamentos de por qué se hace esta modificación”.

“La verdad es que no recibimos respuesta. La única respuesta, muy discutible, es que se están refiriendo a las regalías nacionales, por la explotación off shore”, manifestó.

“Pero también -sostuvo- corresponde a las provincias hasta las 12 millas marinas. La explotación cuyas regalías percibe la Nación es más allá de las 12 millas marinas y es muy marginal, en la Cuenca Austral. Es menos del 1% por ciento de la producción petrolera total de la Argentina”.

“Es un tema que nos llama la atención y, aunque sea así, como explicó la secretaria, nada nos garantiza que en el caso de que se genere una situación litigiosa, el juez acepte esa interpretación. En todo caso, debería haber quedado explicitado en la norma. Y no es el caso”, sostuvo.

“Repito -continuó Menna: coincidimos en que había que modificar la ley para facilitar que Argentina pueda acceder a mayor cantidad y diversidad de vacunas. De hecho planteamos en la última sesión tratar sobre tablas el proyecto y ponernos a disposición del Gobierno”.

El Interbloque de Juntos por el Cambio, recordó, “había recibido la inquietud de los padres de más de 100 mil chicos que tienen enfermedades crónicas. Y a las únicas dos vacunas homologadas hasta ahora para ese segmento etario Argentina no están accediendo”.

“El oficialismo se negó, pero a las pocas horas anunció el Gobierno un decreto. Es decir, esquivando al Congreso una vez más”, dijo.

Menna afirmó que esta situación “se suma a una embestida que estamos sufriendo en lo que por ahora es un borrador de la Ley de Hidrocarburos, donde, como advirtió el secretario general de Petroleros Privados de Chubut, Jorge Ávila, se está poniendo todo el peso de la inversión en los no convencionales, en la cuenca neuquina, puntualmente en Vaca Muerta”.

Esto, agregó, “coincide con lo que ha hecho YPF, empresa estatal que va a invertir 1.000 millones de dólares en Vaca Muerta y 100 millones de dólares apenas en la cuenca del Golfo San Jorge”. “Es un tema que hay que tener en el radar y pedir explicaciones más consistentes”, cerró.