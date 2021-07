Massoni fuera de juego

Federico Massoni no podrá ser candidato por Chubut Somos Todos. El juez Federal, Hugo Sastre, resolvió que de acuerdo a la carta orgánica del partido Chubut Somos Todos, no existe la posibilidad de llevar candidatos que no sean afiliados, lo que dejaría fuera de juego al ministro de Seguridad. La resolución judicial puede ser apelada ante la Cámara Nacional Electoral, con pocas chances en términos prácticos. Por otra parte vale mencionar que, días pasados desde el PICh afirmaban que Massoni tenía las puertas abiertas para ser precandidato por esa fuerza política. Sin embargo en las últimas horas habrían cambiado de pinión. Así las cosas, el más mediiático de los funcionarios del oficialismo, y protagonista indiscutible de la feria de las vanidades chubutenses, se quedaría fuera de juego.