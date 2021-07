Instagram incorpora herramientas de seguridad para proteger a los menores de edad

Instagram incorporó cambios diseñados para brindar a los usuarios menores de edad una mayor seguridad, haciendo más difícil encontrarlos en la red social, a través de la detección de «comportamientos sospechosos» y la promoción de los beneficios de las cuentas privadas.

Los ajustes de Instagram se implementarán en Australia, Gran Bretaña, Francia, Japón y Estados Unidos, e incluyen un software diseñado para detectar «comportamientos sospechosos» de adultos que intentan conectarse con usuarios menores de edad.

«Queremos evitar que los jóvenes se relacionen con adultos que no conocen o de los que no quieren tener noticias», indicó el servicio que es propiedad de Facebook en un blog, consignó la agencia de noticias AFP.

Los cambios se producen en momentos en que los críticos instan al gigante de las redes sociales Facebook a abandonar los planes de una versión de Instagram diseñada para niños.

Las cuentas creadas por nuevos usuarios de Instagram que aún no son adultos legalmente se establecerán en «privadas» de forma predeterminada, lo que limitará quiénes pueden ver las publicaciones, indicó la compañía.

En tanto, a los usuarios jóvenes que ya tienen cuentas públicas se les mostrarán notificaciones que promocionan los beneficios de volverse privado y explicarles cómo hacerlo.

«Alentar a los jóvenes a tener cuentas privadas es un gran paso en la dirección correcta cuando se trata de bloquear el contacto no deseado de los adultos», dijo Instagram. (Fuente: Télam)