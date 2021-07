El PJ Chubut sin definiciones y más cerca de las PASO

Este lunes hubo procesión justicialista en Comodoro Rivadavia. Primero se reunió la mesa de conducción del PJ Chubut con Carlos Linares encabezando el encuentro, más tarde fue el turno de los intendentes, y finalmente hubo un tercer encuentro del que participaron algunos de los protagonistas de la última reunión que se realizó en Puerto Madryn. En este caso el anfitrión fue Juan Pablo Luque, intendente de Comodoro Rivadavia.

Según trascendió el encuentro de este lunes tenía por objeto sellar un acuerdo al que habrían arribado con el guiño de la mayoría. Sin embargo, en las horas previas a la reunión hubo chispazos entre dirigentes del Valle y Puerto Madryn, y otra vez el debate volvió a fojas cero.

Por el momento en la cúpula partidaria, algunos intendentes y representantes sindicales estarían de acuerdo en que Carlos Linares y Florencia Papaiani sean los candidatos a senador por el PJ, mientras que una mujer encabezaría la lista de diputados, aunque por el momento en ese punto no hay acuerdo.

Tal como está planteada la estrategia del “núcleo duro” del PJ, Nancy González quedaría fuera de la ecuación, pero otra madrynense podría ocupar el primer lugar en la lista de Diputados. Carlos Eliceche advirtió que no puede quedar fuera del armado la cordillera, por lo que todo indica que se trataría de un hombre de aquella zona quien ocuparía el segundo lugar para la Cámara Baja.

En el cónclave de Comodoro Rivadavia se registró cierto malestar con Gustavo Sastre y Adrián Maderna, no solo por su expreso acompañamiento a una eventual candidatura de Julián Leunda, sino porque con ese aval, la lista de unidad estaría muy lejos de concretarse, y finalmente habría PASO en el Frente de Todos.