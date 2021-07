Con sello propio

Las conversaciones entre Chubut Somos Todos y el PICh no prosperaron. Todo parecía indicar que habría acuerdo para conformar un frente de cara a las elecciones de este año. Sin embargo, en la fecha límite de presentación de alianzas, no hubo humo blanco. Según trascendió, la razón de esto sería Federico Massoni. Al parecer, el ministro de Seguridad de la provincia se estaría garantizando un sello propio para ir a las PASO. Tras la versión que dio cuenta del presunto malestar de Massoni, ante la posibilidad de que le quieran imponer Vanesa Abril para integrar la lista de candidatos del oficialismo, las negociaciones venían bien encaminadas. Máximo Pérez Catán, presidente del ChuSoTo, se limitó a señalar que en las últimas horas las conversaciones con el PICh “no llegaron a buen puerto”, y por ello no hubo acuerdo. Lo cierto es que desde el partido que lidera Andrea Toro, habían anticipado que su candidato a senador era Massoni, y ese era un punto innegociable. Así las cosas, ahora Federico Massoni tendría más de una opción para ir como candidato a las urnas.