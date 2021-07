Con Martina Torres presente, la U19 reinició los entrenamientos

De cara al Mundial U19 a disputarse en Hungría, la Selección Argentina Femenina inició este martes una nueva concentración en el CENARD.

Dentro de estas pre seleccionadas, se encuentra la chubutense Martina Torres, que recuperada de la operación de la muñeca de su mano derecha, regresó a la convocatoria y ahora busca estar dentro de las doce elegidas para la cita mundialista.

“Marti” Torres regresó al proceso de Selección

La Selección argentina U19 comenzó otra concentración rumbo al Mundial de la categoría a disputarse en agosto, la cual se desarrolla en el CENARD y con la participación de 19 de las 22 jugadoras citadas por el cuerpo técnico.

Hasta el sábado 10 de julio se entrenarán las jovencitas argentinas, que buscan su mejor puesta a punto y empezar a definir los nombres de cara a la cita mundial: dentro de las presentes en esta serie de entrenamientos y concentración, está la basquetbolista chubutense Marina Torres.

La jovencita formada deportivamente en Racing Club de Trelew, hoy en día jugadora de Obras Basket, vuelve a participar del proceso de Selección U19 tras superar la operación de la muñeca de su mano derecha, recuperada, con minutos de juego disputados y con plena confianza de poder tener su lugar en el Mundial.

Sobre las ausencias

En primera medida, vale destacar que el equipo será conducido por Sebastián Silva, teniendo a Rocío Pérez e Ignacio Navazo como asistentes. La U19 obviamente tendrá además la supervisión y acompañamiento del head coach de las selecciones femeninas, Gregorio Martínez, junto a todo el resto del staff de primer nivel que trabaja en conjunto y en el proceso.

En cuanto a la preselección, y de la lista inicial de 22 jugadoras que se informó la semana pasada, hay que destacar algunas ausencias y decir que este martes se presentaron 19. Por un lado, todavía no ha podido sumarse Natassja Kolff, ya que aún no finalizó su temporada en España. La pivote neuquina aún no tiene fecha de arribo, pero de todas formas el cuerpo técnico esperará por su arribo.

En este primer día también estuvieron ausentes Delfina Saravia y Julia Paoletta, ambas realizando gestiones administrativas para irse a Estados Unidos la próxima temporada (fueron becadas en Odessa College y Trinidad State Colorado respectivamente). Se estima que se incorporarán a los entrenamientos, con testeos médicos mediante, a partir del viernes.

Es la penúltima concentración

Esta concentración es la penúltima de este proceso de Selección U19, que consistirá en entrenamientos de cinco turnos por uno de descanso, todo a desarrollarse en el CeNARD, con un primer turno de 8 a 10 por la mañana, tareas de gimnasio a las 18 horas, y una nueva tanda en cancha de 19 a 21.

Se estima que una vez finalizada esta serie de prácticas, luego del 10 de julio, se reducirá el equipo, posiblemente a 16 jugadoras. La última concentración iniciará el 20 de julio, ya en la recta final y a la espera de la confirmación del viaje a España, con posibilidad de jugar amistosos y donde se ultimarán detalles rumbo al torneo.

El Mundial

Del 7 al 15 de agosto se disputará el Mundial U19, y Argentina compartirá el Grupo B junto con Rusia, China Taipei y el local Hungría. Debrecen será la ciudad que acobijará este torneo en el que participarán 16 equipos, con nuestra selección habiéndose ganado un prestigioso y valioso lugar al haber podido clasificar a dicha cita.