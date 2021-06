Tomás Lara con proyección de Selección

El joven patinador de la localidad cordillerana de El Hoyo, Tomás Lara, transita por un gran presente en el que es considerado dentro del equipo nacional.

Desde el 2014, Tomás está en el radar del seleccionado tras conseguir el 3er puesto en sus primeros Campeonatos Nacionales en Categoría B, siendo también campeón panamericano y subcampeón nacional.

Lara mantiene sus sueños con el patín

El patinador Tomás Lara desde el 2018 fue convocado para entrenar con el seleccionado argentino, donde tenía prevista de copas internacionales y fue convocado como 3 en el ranking Copa Alemana 2018.

El 2019 fue su mejor año, tras el campeonato nacional del 2018, sería convocado para el Sudamericano 2019 y 2° ranking de Copa Alemana 2019, mismo año en el que viajó a Alemania, y consiguió un excelente 5° puesto en la Copa Freiburg.

Finalmente, en el 2020 fue convocado como 3° el ranking de argentinos para participar en el Panamericano 2020 y otras competencias internacionales. Sin embargo, con la llegada de la cuarentena y la suspensión de las actividades, su participación a nivel nacional e internacional se vio detenida.

En dialogó con el área de prensa de Chubut Deportes, Tomás cuenta su presente, indicando que “este año arrancó nuevamente con metas que tengo a mi alcance, en querer superarme en cosas que quiero cumplir o llegar a hacer, reforzando mi rendimiento para el corriente del año, proponiendo nuevas metas para trabajar y dar todo de mí, pero sobre todo disfrutarlo”.

“Los objetivos que tengo para este año son poder y tratar de tocar competencias que me permitan poder prepararme para competencias que tengo apuntadas para dar un buen potencial de mí”, confesó, destacando a la vez que “primero que nada mantener nuevamente la presencia de estar en la Selección Argentina y entrar mediante revisiones o capacitaciones, en poder hacerlas conjunto de participar en Open y Nacionales que presentan la confederación argentina de patín artístico para apuntar al Sudamericano 2021 que se realizará en Argentina y prevista al Mundial 2021”.

Lara, recordó sus comienzos en esta disciplina, al comentar que “mis primeros pasos con el patín fueron a los 2 años por ya cumplir 3, dando como regalo mis primeros patines propios. Dos hermanas ya patinaban, que fueron mis primeros ojos e ilusión a ver”.

“Cada vez que la acompañaban volvía con tantas ganas de patinar que le sacaba sus patines y me ponía a hacer cosas que veía en sus entrenamientos. Mi mamá vio que dominaba bastante bien los patines, entonces un día me llevo en plan mostrarle a mi profesora como los dominaban, mi profesora con gusto me incorporó antes de cerrar el año y se realizaba un show, fue mi primera presentación arriba de los patines, así fue como empezó todo y hasta el día de hoy sigo arriba de las 8 ruedas”, sumó el jovencito.

Vale destacar que el año 2019l, Tomás tuvo una importante incursión internacional, viajando a Alemania, y sobre ello, indicó que “fue un gran año a nivel deportivo, la preparación en la pretemporada fue una de las mejores en mi rendimiento, potenciando todo de mi para tener el punto claro en cumplir entrar nuevamente a la convocación de la Copa Alemana que me había perdido en 2018, teniendo el primer evaluativo del año en convocatoria para Sudamericano 2019 y vista en Copa Alemana”.

“Quedé convocado para el Sudamericano y tuve la posibilidad de participar en el segundo evaluativo para confirmar la convocatoria en la Germany Cup, donde finalmente fui convocado e hice lo posible para poder cumplir ese sueño. Lo que hizo más fuerte la preparación a esa copa que tanto quería participar. Gracias a la ayuda de la gente, pude subirme al avión y destinarme a la Copa Alemana 2019”, aseguró.

En cuanto a sus sensaciones, contó que “fue decir wow, estoy tocando la pista de una copa tan importante a nivel internacional que veía desde una computadora”, continuando al decir que “llegado el momento de competir en el primer programa ya estaba con consciencia de disfrutarlo y dar todo lo entrenado, pero sobre todo una experiencia, saliendo de la pista con una sonrisa de oreja en oreja por haber podido darlo con mis expectativas que tenía”.

“Lamentablemente en el segundo programa tuve inconvenientes por una lesión, pero no me quito el querer disfrutar el estar ahí, al terminar mi competición solo me quedaba disfrutar de la copa ya que lo más importante ya había pasado. No me voy a olvidar jamás y al decirlo me da escalofrío lo lindo que fue alentar a la Argentina”, se sinceró.

Por último, en cuanto a cómo se reprograma y re planifica sus objetivos deportivos, Tomás Lara aseguró que “la motivación está presente y los objetivos siguen a su par, aunque siempre tenemos que tener en cuenta lo que va sucediendo día a día”, contó.