Regresan las clases presenciales en toda la provincia de Neuquén

El gobernador Omar Gutiérrez aprovechó una entrevista televisiva para anunciar el retorno de las clases presenciales en toda la provincia de Neuquén, pero con diferencias según la localidad. La medida ya se había implementado, pero no en 12 localidades, entre las que se encontraban las de mayor población como el conglomerado capital que conforman Neuquén, Plottier y Centenario.

Gutiérrez aclaró que el Consejo Provincial de Educación tiene que reunirse para definir los detalles. El anuncio incluyó a Neuquén capital, Centenario, Plottier, Cutral Co, Plaza Huincul, Zapala, Aluminé, Andacollo, Chos Malal, Huinganco y Las Ovejas. Sobre las vacaciones de invierno adelantó que aún no analizó la posibilidad de adelantarlas, como han hecho otros distritos, por ejemplo, Río Negro, que sumó una semana más.

Según el anuncio, las localidades que ya tenían clases presenciales sumarán toda la primaria (hasta el momento solo iban a las escuelas hasta tercer grado) y los dos últimos años de secundario. A esta modalidad se sumarán Andacollo, Huinganco y Las Ovejas.

Las otras nueve localidades tendrán clases presenciales en nivel inicial (jardines de infantes); primer, segundo y tercer grado, escuelas de educación especial y rurales.

Además, en nota con Telefé Neuquén, el gobernador indicó que desde mañana se volverán a permitir las celebraciones religiosas en espacios cerrados. A partir del viernes 18, las actividades religiosas podrán desarrollarse respetando el 30% de aforo de la capacidad del lugar.