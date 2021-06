Mientras resuelve su futuro, Lucas Necul descansa en Puerto Madryn

El futbolista madrynense Lucas Necul, se encuentra vacacionando en la ciudad de Puerto Madryn, visitando a su familia y amigos.

El joven, resolvió que no continuará jugando en Arsenal de Sarandí y espera que su representante le acerque la oferta más conveniente para la continuidad de su carrera.

Necul visita su ciudad y planifica su futuro

Este 2021, en el primer semestre, no ha sido sencillo para el futbolista madrynense Lucas Necul, quien resolvió no renovar su vinculo con Arsenal de Sarandí y en respuesta a esto, la dirigencia del club bonaerense, decidió apartarlo de los entrenamientos con el plantel principal.

Una vez finalizada la competencia de la Liga Profesional para el equipo del “Viaducto”, el futbolista inició su receso vacacional tal como todos sus compañeros y por ello, está en la ciudad de Puerto Madryn, visitando a su familia y amigos.

Su contrato con Arsenal vencerá el próximo 31 de junio, y como decidió no firmar nuevamente, su representante ya se encuentra trabajando en la búsqueda de la mejor opción para la continuidad en su carrera: se espera por concretar alguna oportunidad en algún club de Primera División de la Argentina, como así también se analizan chances del futbol del exterior.

Este fin de semana, el joven dialogó con El Diario WEB, visitando las instalaciones del primer club que le abrió las puertas en la formación en el futbol, como es el caso del Club Comercio, cercano a su barrio natal. En el encuentro, Necul recordó sus inicios en la práctica del futbol, que a sus 8 años lo tuvo llegando a la institución del futbol infantil y que luego, ante sus buenos rendimientos, fue captado por JJ Moreno para completar su aprendiza. Tras su paso por “El Naranja”, Lucas realizó una prueba en Arsenal y allí “quedó” para entonces sumarse a las Inferiores hasta su debut en la máxima categoría del futbol argentino.

Vale destacar que Necul, en el año 2019, fue parte de la Selección Argentina que fue campeona en los Juegos Panamericanos, con Fernando batista como DT y con Adolfo Gaich como goleador.

Por estos días, Necul cumple con sus entrenamientos junto al PF Facundo Mayo, acompañado por otro experimentado madrynense en el futbol internacional, como lo es Gabriel Mercado. “Gabi”, también está en la ciudad descansando junto a su familia.

