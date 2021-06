Menna reiteró que «buscaremos consensuar una lista de unidad»

En el marco del próximo turno electoral y las negociaciones que la alianza Juntos por el Cambio lleva adelante entre los distintos espacios políticos que la integran, el diputado nacional Gustavo Menna anticipó que «el radicalismo tiene su convención provincial el próximo 3 de julio, donde se discutirá y aprobará la autorización para que el Comité de la provincia haga frentes electorales».

En diálogo con Canal9, planteó que «no me cabe duda de que así será, ya que es la vocación mayoritaria y el radicalismo, en parte a través de sus intendentes y dirigentes, ha recuperado ese protagonismo ya que le toca gobernar ocho ciudades en la provincia, además de la capital; y a Juntos por el Cambio, en total, diez».

Se sumó el Polo Social

Asimismo, Menna señaló que «los intendentes han manifestado su parecer de consolidar esta coalición, lo mismo las autoridades partidarias, y por supuesto esto hay que discutirlo en la Convención, y de hecho se ha hablado de ampliar la coalición» y contó que «de hecho, en la reunión de intendentes que hubo en Gaiman de la cual participamos, también estuvo el Polo Social con su referente, Oscar Petersen, quien manifestó su decisión de sumarse, potenciando la coalición».

«Sería ideal una lista de unidad»

«Luego», continuó el diputado, «vendrá la discusión de las candidaturas; lo ideal sería tener una lista de unidad, es un desafío y creo que se puede lograr, hay tiempo hasta el 24 de julio y en estas elecciones de medio término es normal que las listas se armen cerca del vencimiento de los plazos; estamos abocados a eso».

Los intendentes, el «principal activo»

Sobre su eventual candidatura, Menna expuso que «eso es lo que forma parte de lo que hay que hablar, ya que si todos coincidimos en hacer una lista de unidad, justamente no creo que sea prudente ir adelantando candidaturas, sino que hay que charlarlas en el marco de esto que concebimos como algo colectivo, con autoridades partidarias, legisladores de todos los niveles; municipales, provinciales y nacionales, y sobre todo intendentes, que para nosotros los concebimos como nuestro principal activo político ya que son aquellos que tienen la responsabilidad de gestionar y de estar frente al vecino, lo cual están haciendo muy bien».

«Buscaremos consensuar»

En el ámbito provincial, el diputado nacional criticó que «Chubut es una provincia que está en un estado calamitoso, que no puede pagar sueldos en término, que no puede asegurar servicios públicos, sobre todo en el interior con la luz y el agua; pero las gestiones de nuestros intendentes son muy buenas, tienen los sueldos al día, y algunos de ellos, como el caso de Rawson y Gaiman, han tenido que remontar tres masas salariales adeudadas y hace un tiempo las pusieron al día, además de que están haciendo obras» y adelantó que «intentaremos consensuar hasta el último momento y, si eso no es posible, cada espacio presentará sus precandidaturas».