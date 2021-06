Mejora la industria pyme, pero sigue 4,3% debajo del mismo mes de 2019

La producción de las pymes industriales mostró señales de recuperación en mayo al crecer un 47% interanual, empujada por el aumento de las exportaciones a Brasil y una mayor demanda de insumos para la construcción privada y pública, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) de CAME también mostró un crecimiento de 11,1% respecto a abril de 2021, cuyas mayores tasas de variación se dieron en la producción de Minerales no metálicos (+43,4%) y Calzado y marroquinería (+52,1%).

De esta forma, en los primeros cinco meses del año la industria pyme acumula un alza de 20,2% frente a iguales meses de 2020 y una baja de 8,1% frente al período enero-mayo de 2019.

«La producción de las pymes industriales continuó mostrando señales de recuperación en mayo, pero con grandes diferencias entre empresas», aseguró el informe, que destacó que el 42,9% de las industrias dijo haber tenido rentabilidad positiva en mayo mientras que otro 57,1% tuvo rentabilidad nula (38,5%) o negativa (18,6%).

Repunte por sectores

En ese sentido, el informe sostuvo que «la actividad registra un repunte importante especialmente en aquellos sectores que más cayeron el año pasado» como Material de transporte (+100,1%) y Productos metálicos, maquinaria y equipo (+95,1%), mientras que Papel y cartón fue el que menos creció (+14,9%).

Esto se debe a que en mayo 2020 la producción del sector industrial pyme había caído 34,9% anual por lo que «era esperable una recuperación fuerte en las tasas de variaciones del mes».

De todas formas, CAME aseguró que «aunque con tasas de crecimiento más suaves, en los próximos tres meses la industria pyme debería continuar rebotando fuerte y cerrando su brecha con 2019, incluso a pesar de las nuevas medidas de aislamiento».

Los motivos del aumento interanual

Por un lado, fue el crecimiento de las exportaciones industriales (+85,3% anual), especialmente a Brasil, principal mercado de las pequeñas y medianas empresas donde los envíos de manufacturas industriales crecieron 169,8% anual ese mes, y, por el otros, una fuerte demanda de insumos para la construcción.

«Las ventas asociadas a pequeñas refacciones y ampliaciones se sumó la recuperación de la obra pública y de la obra privada de mayor magnitud», aseguró.

«En el sector pyme se notó especialmente un buen ritmo de producción en remolques, semirremolques, tolvas y autopartes para motos, con alta predominancia de unidades destinadas al mercado interno.

De todos modos, la producción de mayo 2021 se mantuvo por debajo de mayo 2019», sostuvo el documento, con un promedio de caída del 4,3%, con tres sectores que ya recuperaron los niveles pre pandemia y ocho que aún no.

Al respecto, en la comparación con mayo 2019, el relevamiento señaló que casi la mitad de los empresarios consultados (49%) enfrenta una situación «peor» a la de dos años atrás.

Capacidad instalada

En cuanto a la capacidad instalada, la industria pyme operó a un 67,1%, casi 20 puntos por encima de mayo 2020, y 9 puntos mayor a mayo 2019 ya que, frente a las dificultades financieras de 2019, algunas industrias habían decidido vender parte de su capital de producción.

«Eso queda de alguna manera reflejado en la proporción relativamente elevada de empresarios que manifestó tener planificado realizar inversiones en los próximos 6 meses (26,3%), aunque en algunos casos muy ligados a la posibilidad de obtener financiamiento», aseguró el informe.