María Diogo en El Diario WEB tras su paso por el Sudamericano

La atleta madrynense María Ayelén Diogo, representó a la ciudad, la provincia y a la Argentina, en el Campeonato Sudamericano de Atletismo realizado el pasado fin de semana en Guayaquil, Ecuador.

Este viernes visitó la redacción de El Diario WEB y compartió sus sensaciones post certamen, que la tuvo junto a otros tres compañeros, consagrándose como subcampeones Sudamericanos en Postas Mixtas 4X400.

Con la de Argentina, en tres pruebas: subcampeona en Postas Mixtas

Consultada por como analiza su participación en esta cita Sudamericana, María Diogo no duda en decir que “la verdad que tengo una felicidad enorme”, destacando sobre todo por lo vivido el pasado año “veníamos de un 2020 bastante complicado, no tener desde hace ya un año y medio competencias internacionales, pudimos volver a tenerlas, que son eventos que te dan las posibilidades de mejorar”.

“Tener roce sudamericano, te ayudan a seguir mejorando día a día. Cosa que hace año y medio no lo teníamos”, sumó la atleta que lleva más de 16 años en la disciplina atlética.

En cuanto a su performance personal, Diogo comentó que “por un lado me jugó una mala pasada en mi primer prueba, la prueba individual de los 400 metros llanos, tuve que romper el hielo después de un año y medio ausente en estos certámenes tan importantes”, analizó.

Sin embargo, destaca que “después me relajé y las competencias posteriores fueron mucho mejor. Ahí pudimos obtener el segundo lugar en Relevos Mixtos. Fue la particularidad de que logramos el record argentino”. Incluso, indica que “como tenemos grandes, queremos buscar la clasificación al Mundial del año que viene, para el cual vamos a tener pre clasificatorios. Es una prueba más que sumo en mi curriculum, que es una prueba muy importante para nosotros”.

Un viaje especial, plagado de emociones

La deportista, lleva más de 10 años como integrante de la Selección Argentina, sobre lo cual recuerda “este fue mi 12° torneo en el que estoy representando a la Selección Argentina en la categoría Mayor. La verdad que pasaron muchos años, en muchos torneos, Sudamericanos, Panamericanos, muchos eventos internacionales”.

“Para mí fue especial porque viajó ´Vanshi´ (Evangelina Thomas, atleta de Trelew) que en nuestros inicios viajábamos siempre juntas y ahora viajar con ella de nuevo y compartir un Relevo, lo vivimos con mucha emoción, fue como recordar nuestros inicios”, valoró.

Diogo, sin dudas disfrutó de lo que fue el certamen, al decir que “fue un viaje increíble. Porque en cada uno de los resultados, el mérito y la alegría fue doble, porque sabemos el esfuerzo que hay detrás”, confesó María, quien a la vez no dejó de comentar lo sufrido previo al viaje a Ecuador “en los momentos de mucha angustia y desesperación, cuando llevás tantos meses de trabajo con tanta gente trabajando a tras tuyo y a tres días de viajar te bajan, me pareció una falta de respeto que en mis 17 años de carrera nunca lo viví”.

Para mostrar la actualidad del atletismo

Pese a que los atletas argentinos pudieron ser parte del Sudamericano, Diogo reconoce que la situación vivida “ayudó a visibilizar la situación del atletismo, que está algo olvidado que tantos atletas llegan a un enorme nivel, de internacional, que incluso llegan a tener que prestarse zapatillas porque no llegan a comprárselas. Esto ayudó mucho a exponer nuestra realidad que es totalmente diferente a la de otros deportes. Ninguno de los chicos teníamos sponsors cuando tenemos resultados increíbles y de mucha jerarquía. Se vió lo dejado de lado que está el atletismo”.

En descanso, previo a la vuelta a los trabajos

Esta semana y culminando este domingo, es el periodo de descanso de María Ayelén Diogo, que retomará los entrenamientos el próximo lunes, tal como se lo indicó su entrenador Hugo Wedertz: “tengo esta semana de descanso, según me dijo mi entrenador. El lunes comenzamos con la recuperación, como hacemos siempre post Torneos”.

Comentando para que eventos se alistará, María explicó que “nos preparamos para el mes de octubre, cuando empiezan todos los torneos acá en Argentina, como lo son las Copas Nacionales. Es un torneo súper importante en nuestro país, donde representamos a nuestro club. Así que voy a representar a la Escuela Municipal de Atletismo de Puerto Madryn. Que para mí es un orgullo hacerlo. Hacía muchos años que no llegaba a estar compitiendo para esa fecha, porque los calendarios son fuertes en la primera parte del año”.

Valorando que “luego vendrán torneos afuera, en Uruguay y Brasil, que son importantes, porque son clasificatorias para el 2022, que es un año muy movido. Será competir en la mayor cantidad de torneos para lograr buenas marcas”.