“Las Gigantes” esperan contar con Rosset

Este viernes, comenzará a jugarse la Women´s Americup, cita del básquetbol femenino de selecciones americanas a jugarse en San Juan de Puerto Rico.

La Selección Argentina, que en el debut debe medirse a las 16 horas ante Republica Dominicana, espera por novedades con respecto a sus casos positivos de COVID. En cuanto a Macarena Rosset, confían en que la FIBA dará lugar al pedido de contar con ella, teniendo en cuenta que ya transitó la enfermedad en Europa y generó anticuerpos.

Argentina, con al menos tres bajas, comienza la Americup

Las jugadoras de la Selección Argentina Femenina Mayor de básquetbol, Melisa Gretter y Agostina Burani volvieron a dar positivo en sus test de covid-19 en Puerto Rico y se perderán la Women´s Americup que comenzará a jugarse este viernes.

Su compañera Andrea Boquete, por ser contacto estrecho, está en la misma situación, aunque se debatirán los plazos para ver si llega a algún partido; mientras que desde la CABB y el CT de la “Albiceleste” se espera que se responda al pedido ante la FIBA, para poder contar con Macarena Rosset. La jugadora, tuvo Covid-19 en Italia y aún tiene anticuerpos. Su caso será enviado para la evaluación de FIBA.

Vale destacar que las cuatro jugadoras se encuentran bien de salud, sin síntomas.

El plantel completó partió de Buenos Aires con PCR negativo y los positivos se detectaron una vez llegados a Puerto Rico.

Consultado al respecto, el entrenador de la Selección, Gregorio Martínez, indicó en dialogo con Prensa de la CABB que “desde el 28 de abril tomamos todos los recaudos y hasta el 5 de junio, que fue el último hisopado antes de salir de Buenos Aires, no hubo un solo caso positivo. Pero para el torneo hay que viajar, el viaje implica un riesgo importante y ahora sucede esto”.

El equipo queda, por el momento, sin tres de sus piezas claves para afrontar el torneo que comienza este viernes: será desde las 16.10 horas frente a República Dominica, siendo uno de los encuentros del Grupo A del certamen. La competencia, podrá verse por la señal deportiva DeporTV.

Argentina está a la espera de no tener más contagios y de no mediar ningún otro contratiempo tendrá ocho jugadoras disponibles para el cotejo ante sus pares dominicanas.

“Las Gigantes” comparten el grupo junto a Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana.