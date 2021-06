Elecciones 2021 en Chubut: Habrá cambios de escuelas en el padrón definitivo

La secretaria electoral federal de Chubut, Betina Grosman, se refirió al próximo turno electoral y aclaró que el voto continúa siendo obligatorio, incluso en el contexto de la pandemia.

En diálogo con AzM Radio, anticipó que en el padrón definitivo de cara a los próximos comicios «habrá cambio de escuelas, y si bien no se modifica la cantidad de electores por mesa, sí la cantidad de establecimientos porque no podemos poner más de 8 mesas en cada una; por ende, habrá más escuelas y cambiará el lugar de votación para mucha gente».

Traslado de mesas

«En algunas escuelas teníamos 10 mesas, de las cuales ahora 2 fueron llevadas a otras; por eso pedimos a la gente que corrobora el lugar que le toca para votar», apuntó la funcionaria, adelantando que «a fines de junio tendremos el padrón definitivo, por ahora estamos definiendo reclamos; y cuando tengamos determinadas las escuelas vamos a exhibir el padrón, seguramente será en unos 15 días».

Doce espacios competirían

Sobre la fecha límite para la presentación de alianzas y frentes electorales, Grosman recordó que «es dos meses antes de la elección, que es el 12 de septiembre, por lo tanto estamos hablando del 12 de julio» y, consultada sobre la conformación de otros sectores políticos que podrían competir en la contienda, precisó: «Tenemos doce, y entre esos partidos políticos obviamente pueden realizarse alianzas. Tenemos la UCR, el PRO, el Polo Obrero, el Partido Socialista Auténtico, el PICh, el PJ, el MST, el Partido de la Victoria y Nuevo Horizonte, entre otros».

«No es justificativo»

Consultada sobre la posibilidad de que algunos electores decidan no concurrir a sufragar por temor a contraer Covid-19, Grosman fue contundente: «El voto ‘es’ obligatorio. No creo que la gente viva en forma hermética, todos necesitamos salir de nuestra casa, al menos para hacer las compras de subsistencia. Para nada puede ser un justificativo. Y en todo caso no es una decisión del Ministerio de Justicia, sino del de Salud».