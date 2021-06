“El Depo” recibe este sábado a Sol de Mayo de Viedma

El Deportivo Madryn recibirá en la tarde de este sábado en el Estadio “Abel Sastre” a Sol de Mayo de Viedma, en el marco de la 9° Fecha del Torneo Federal A.

Desde las 15 horas se jugará el encuentro que contará con Fabricio Llobet como juez principal. En tanto, se confirmó la salida del lateral izquierdo Fabricio Elgorriaga, que rescindió su vínculo al no ser tenido en cuenta por Ricardo Pancaldo y seguirá su carrera en otro club.

Fútbol “Aurinegro” de sábado

Por la 9° Fecha del Torneo Federal A, este sábado, el Deportivo Madryn saldrá a defender el liderazgo que tiene por la Zona Sur del certamen, cuando reciba desde las 15 horas, a su par a Sol de Mayo de Viedma.

El Estadio “Abel Sastre” será escenario del encuentro a jugarse con el arbitraje de Fabricio Llobet, árbitro de la Liga de Córdoba que a la vez, será secundado por Emanuel Serales y Matías Billione Carpio. El cuarto juez será Nicolás Ibarnegaray.

Los convocados a este cotejo por el DT Ricardo Pancaldo, son Marcelo Ojeda, Pablo Lencina, Gonzalo Rocaniere, Alan Moreno, Mauro Peinipil, Nicolás Torres, Dylan Leiva, Lucas Cuevas, Nicolás Sottile, Marcos Pérez, Francisco Molina, Cesar Cocchi, Braian Duarte, Sebastián Jeldres, José Michelena, Emiliano López, Franco Niell y Rodrigo Migone.

Mientras “El Depo” llega a este cotejo ganador tras el 1 a 0 ante Huracán Las Heras, los rionegrinos igualaron en 0 ante Ciudad de Bolívar.

Elgorriaga rescindió y viaja rumbo a Chaco

El futbolista Fabricio Elgorriaga, rescindió su vínculo con el Deportivo Madryn, dando así cierre a una carrera de 15 años en la institución: teniendo en cuenta que el DT Ricardo Pancaldo no lo tiene en cuenta, y transitando un proceso de renovación en el plantel, el lateral/volante de Trelew, decidió tomar la decisión de dar fin a su contrato.

De esta forma, el jugador también podrá participar del mercado de pases vigente del Torneo Federal A, que según la autorización brindada por la AFA podrán sumar hasta cuatro refuerzos e incluso, en el caso de “Fabri”, ya tendría cerrada su incorporación a Chaco For Ever. Restando algunas cuestiones administrativas, podría viajar este domingo o lunes hacia tierras chaqueñas.

Al conocerse su salida, el jugador recibió saludos de compañeros y simpatizantes del “Depo” agradeciendo los años de carrera en la institución, en la que disputó Torneos Argentinos B, consiguiendo el ascenso en el 2014 al Federal A y posteriormente, jugando instancias definitorias para llegar a la Primera Nacional, tal como sucedió la pasada Temporada. Siendo uno de los referentes e incluso capitán hasta el pasado Federal A, Fabricio Elgorriaga buscará nuevos destinos en búsqueda de continuidad.

Madryn posiblemente incorpore

Ante esta baja confirmada en el plantel del “Depo”, se abre un nuevo cupo para incorporaciones, siendo cuatro las autorizadas por la AFA en las categorías de ascenso como es el caso del Federal A.

En este sentido, trascendió que Madryn buscaría reforzar el lateral izquierdo, el mediocampo y el ataque.

Fútbol – Torneo Federal A 2021 – Fecha 9

Programación

Zona A

Sábado 26

Dep. Madryn Trelew – Sol De Mayo

15:00 horas

Árbitro: Llobet Fabricio

Domingo 27

Cipolletti – Sp. Desamparados

14:00 horas

Árbitro: Testa Sergio

Independiente Chivilcoy – Sansinena

15:00 horas

Árbitro: Sanz Marcelo

Ciudad De Bolívar – Ferrocarril Oeste G.P General Pico

15:00 horas

Árbitro: Monson Brizuela Gastón

Olimpo – Huracán Las Heras

15:00 horas

Árbitro: Julio Luciano

Peñarol San Juan – Camioneros Luján

15:00 horas

Árbitro: Guaymas Tornero Federico

Circulo Deportivo – Villa Mitre

15:00 horas

Árbitro: Morón Franco

Estudiantes San Luis – J .U. Universitario

16:00 horas

Árbitro: Díaz José