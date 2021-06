Cuando se apaga internet

Un apagón masivo de internet hizo que este martes se cayeran aplicaciones y sitios web de todo el mundo, desde medios de comunicación como CNN y The Guardian a servicios como Amazon y Target.

Pero no fue el primero, ni será el último, ¿cuáles fueron los 10 apagones más grandes registrados por la firma Downdetector desde 2012 y a quiénes afectaron?

Al tope del ranking, el corte generalizado de Facebook de al menos 12 horas en 2019. El 13 de marzo de 2019 hubo un apagón masivo que afectó a Facebook y las aplicaciones de las que es propietario, WhatsApp e Instagram, que duró al menos 12 horas. Downdetector recibió 7,5 millones de reportes de problemas. De acuerdo a la firma, que recoge las quejas e informes de los usuarios cuando fallan programas o aplicaciones, fue el mayor corte en términos de reportes de fallas y también de tiempo.

Facebook dijo que el fallo había sucedido por un cambio en su sistema y negó haber sido víctima de un hackeo. El corte se hizo sentir en Wall Street: al día siguiente las acciones de la empresa cayeron un 3%.

Además, en ese entonces los activistas a favor de la separación del gigante de las redes dijeron que el fallo había demostrado que la concentración de propiedad de las plataformas era “peligrosa” para los consumidores.

“Cuanto más integrada se vuelva una plataforma, mayor es el riesgo y el alcance de fallas épicas como esta”, dijo en ese entonces Sarah Miller, subdirectora del Open Markets Institute.

En segundo lugar, pero con mucha distancia, le siguió un corte de octubre de 2018 que afectó a YouTube y por el que Downdetector recibió 2,7 millones de reportes de problemas. Los usuarios no pudieron reproducir contenido durante aproximadamente una hora.

El tercer y cuarto lugar corresponden a apagones de 2017: uno del 6 de noviembre afectó a la red social Snapchat y dio lugar a 1,8 millones de reportes de problemas y otro del 3 de mayo, que cortó el servicio de WhatsApp, tuvo 1,7 millones de reportes.

Además de las redes sociales, en el ranking de los apagones más grandes desde 2012 a la fecha destacan algunos que afectaron a dos videojuegos: Pokemon Go y Fortnite.

El quinto y el sexto apagones más grandes de los últimos años, del 16 y 17 de julio de 2016 respectivamente, afectaron a Pokemon Go. En cada caso hubo 1,7 millones de reportes de problemas en Downdetector. Pokemon Go dijo en ese entonces que había sido blanco de un ataque informático.

El séptimo corte más grande afectó a WhatsApp (1,2 millones de reportes de problemas el 3 de noviembre de 2017) y el octavo de nuevo corresponde a un juego. Se trata de Fortnite, que tuvo una caída el 12 de abril de 2018 por la que hubo un millón de reportes de problemas.

Cierran el listado de los 10 mayores apagones uno que afectó a WhatsApp el 30 de noviembre de 2017 y otro que afectó a la red de PlayStation el 21 de octubre de 2016.

WhatsApp, que es propiedad de Facebook desde 2014, es la aplicación más afectada en el ranking: fue víctima en cuatro de los 10 mayores apagones. El servicio de mensajería tiene más de 2.000 millones de usuarios a nivel mundial y fue la segunda aplicación más descargada en 2020, según Sensor Tower, por delante de otras que adquirieron gran popularidad en la pandemia como Zoom (aunque por detrás de TikTok, que fue la más popular).

El corte de este martes estuvo vinculado a una falla generalizada en Fastly, un proveedor de servicios en la nube que ayuda a mejorar los tiempos de carga de los sitios web y proporciona otros servicios a sitios, aplicaciones y plataformas, incluida una gran red de servidores globales. De acuerdo a un experto, Fastly llegó a estar inactivo unos 50 minutos durante la jornada.