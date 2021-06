COVID-19: El Gobierno del Chubut extendió los horarios de circulación

A partir de la situación epidemiológica por COVID-19, el Gobierno del Chubut prorrogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 355/21, que establece medidas de cuidado en todo el territorio provincial. El mismo se oficializó este lunes 14, en el boletín oficial, y regirá hasta el 28 de junio, inclusive.

La decisión del Poder Ejecutivo Provincial, se plasmó a través del DNU Nº 430/ 21, y establece nuevas medidas de circulación y la vuelta a la presencialidad en todas las escuelas.

El DNU prorrogado, limita la circulación de personas entre las 00 y las 06 horas, con excepción de los trabajadores esenciales. Esta medida se implementa en todos los Departamentos salvo Escalante -Comodoro Rivadavia y Rada Tilly-, cuyo horario limitado para la circulación será entre las 22:00 y las 06:00 horas, con una tolerancia de hasta 30 minutos para su llegada al domicilio de destino.

También, continuarán prohibidos los encuentros sociales, culturales, recreativos, deportivos y de cualquier otra naturaleza. Sólo se podrán realizar actividades deportivas individuales y aquellas que no cuenten con más de 10 personas. No se podrán realizar actividades deportivas de contacto y quedan prohibidas las reuniones familiares.

En su Artículo 2º, establece que, a la fecha de sanción de la presente norma, se encuentran en situación de alto riesgo epidemiológico o situación de alarma epidemiológica y sanitaria en los términos del artículo 3° inc. 4 del DECNU 287/2021 prorrogado por los DECNU Nº 334/2021 y Nº 381/2021, los departamentos de Escalante, Rawson Biedma, Sarmiento, Río Senguer, Futaleufú, Cushamen, Tehuelches y Languiñeo.

Actividades religiosas y de culto

Se autoriza la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el treinta (30%) de la capacidad de ocupación del establecimiento donde se realicen y se cumplan las medidas generales de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.

Presencialidad educativa

Se establece la presencialidad en el dictado de clases en los establecimientos educativos públicos y privados de los niveles Inicial, Primario y Secundario de los Departamentos: Biedma, Rawson, Gaiman, Florentino Ameghino, Telsen, Gastre, Escalante, Mártires y Paso de Indios.

Para los departamentos Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer y Sarmiento, la presencialidad en el dictado de clases en los establecimientos educativos públicos y privados alcanza al Nivel Inicial y Primer Ciclo del Nivel Primario.

Administración Pública Provincial

Quedan suspendidas las actividades presenciales en la Administración Pública Provincial, entes autárquicos y organismos descentralizados durante la vigencia del presente instrumento, salvo aquellos convocados para garantizar actividades necesarias e imprescindibles requeridas por las autoridades superiores, debiendo cubrir el horario habitual de la Administración Pública y las actividades propias del sector. Los no convocados deberán prestar servicios con la modalidad de trabajo remoto.

Rubro gastronómico

Los comercios del rubro gastronómico y de venta de mercadería ya elaborada ubicados en el Departamento Escalante, podrán desarrollar su actividad de manera presencial en el horario de 06:00 a 22:00 horas; y a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio o retiro en el local, hasta las 00 horas.

Las personas que pretendan ingresar a la Provincia de Chubut, deberán obligatoriamente contar con la aplicación “CUIDAR”, autorizada con un mínimo de tres (3) días de antelación al ingreso. Además, deberán tener de manera obligatoria a su ingreso, un certificado de test de hisopado negativo -PCR- realizado dentro de las setenta y dos (72) horas de antelación al ingreso.

A los fines de un adecuado contralor sanitario, el ingreso por vía terrestre se podrá efectuar en el horario comprendido entre las 08:00 y 00:00 horas.

Las personas provenientes del exterior que tengan como destino final, alguna localidad en la Provincia del Chubut, deberán cumplimentar las exigencias y condiciones establecidas en la Decisión Administrativa Nº 268/2021- APN-JGM, gtes. y ccs., debiendo adoptarse los recaudos sanitarios pertinentes de aislamiento conforme las recomendaciones de la autoridad sanitaria nacional.