Fabián Puratich sigue sonando como un posible candidato a las legislativas 2021. El ministro de Salud, se expresó agradecido por la consideración, pero reconoció que «no es algo que ha ocupado mi cabeza», dijo y agregó «realmente hoy día tengo demasiados frentes abiertos y distraerme de esa situación, con tanta antelación, no sería bueno para la situación sanitaria e incluso una falta de respeto para los trabajadores de la Salud». Si bien en las filas del PJ algunos actores han expresado su rechazo a que Puratich sea candidato con el sello partidario, otros dirigentes del justicialismo no descartan que ocupe un lugar en la lista del Frente de Todos. «Veo las noticias y me pone contento que se me tenga en consideración, uno el corazón justicialista lo tiene siempre», expresó Puratich ratificando su pertenencia al peronismo. Por lo pronto en el Frente de Todos a nivel nacional consideran al oficialismo de Chubut un aliado, por lo que todavía no estaría todo dicho en cuanto al armado de las listas de candidatos. Después de todo, tras el último resultado electoral del PJ en Chubut, hay quienes opinan que quizá deberían analizar todas las estrategias posibles para no repetir el fracaso de 2019.