Campazzo y los Nuggets buscan su lugar en las Semis de Conferencia

El base argentino Facundo Campazzo, jugará esta noche con su equipo los Denver Nuggets, el 5° juego de su serie de Playoffs frente a Portland Trail Blazers.

Igualada en 2, está la instancia en la que los de Colorado, buscarán su lugar en las Semifinales de la Conferencia Oeste de la Temporada 2021 de la NBA.

Denver y un juego importante en Playoffs

Esta noche, a las 22 horas de la Argentina, los Denver Nuggets de Facundo Campazzo, jugarán un partido fundamental de cara a sus aspiraciones en la Temporada 2021 de la NBA, disputando el 5° partido de la serie de Playoffs frente a los Portland Trail Blazers.

El Estadio Ball Arena, en Colorado, será el escenario del encuentro clave de esta serie que está más que disputada, igualada en 2.

El jugador argentino, en los cuatro anteriores juego de la serie, promedia 10.7 puntos y 6.5 asistencias.

Se jugará a las 22 horas de nuestro país, y podrá seguirse por la aplicación NBA League Pass.

Este juego más que importante, será para los equipos, fundamental buscando su lugar en las Semifinales de Conferencia, ya que el ganador se colocará 3-2 adelante y quedará match point.

Más decisivo sería si gana Portland, ya que el sexto será en su casa el próximo jueves, pero Denver, venciendo, se asegurará definir de local en el peor de los casos.

Para este encuentro, los Nuggets tienen la necesidad imperiosa de cambiar la imagen brindada en el último encuentro, en el que los Blazers dominaron a voluntad, llegando a tener una ventaja de 33 puntos en el tercer cuarto, para terminar ganando 115-95, con Norman Powell como gran figura: 29 puntos (su máxima en playoffs) y 4/4 triples. Lillard no hizo falta (1/10 de cancha), pero quedó al borde del triple doble: 10 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes.

En Denver, Jokic tuvo su peor partido de la serie y uno de sus peores del año, con 16 puntos y 9 rebotes pero nada de injerencia en ataque y una defensa, como la de todo el equipo, casi inexistente.

El otro gran factor que se notó ausente en los Nuggets fue Michael Porter, que no ha tenido una buena producción en estos playoffs por ahora y es vital que aparezca. Anotó 3 puntos, con solo 3 tiros al cesto.

Campazzo no tuvo su mejor performance, pero con estadísticas buenas (12 puntos, 7 asistencias), pero no anduvo su tiro (3/10).

Ante su público en el Ball Arena, tendrán la posibilidad de disfrutar de casi 3.000 hinchas más que en los dos primeros juegos, ya que el Departamento de Salud de Colorado habilitó pasar de 7.750 personas a 10.500 para este partido, un 57% de la capacidad del estadio, donde entran 18.300 fanáticos.

¿Cómo verlo?

Para el juego de esta noche, donde los Nuggets seguirán con sus ausencias habituales (Murray, Barton, Dozier), la opción para verlo por TV será el NBA League Pass, ya que ESPN pasará los otros dos encuentros del día: Brooklyn-Boston y Phoenix-Lakers. Nosotros haríamos lo mismo, hay que decirlo.

En el caso de que se suscriban al League Pass, el servicio tiene siete días gratis para probarlo (se puede cancelar luego). A su vez, actualmente tanto el paquete anual como el mensual están al mismo precio, que es una promoción inédita por 479,99 pesos (hay que agregarles el 30% y el 35% de impuestos, ya que el valor auténtico sale en dólares), el valor de un vino más o menos.