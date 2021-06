Caminoa no descarta ser candidata en las elecciones legislativas

La presidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) en Chubut, Jacqueline Caminoa, advirtió que podría ser candidata aunque, en dicho caso, no presidiría el espacio político a nivel provincial, y viceversa.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que el partido «tiene que recuperar protagonismo dentro del frente y es necesario que se construya la alianza; eso es algo que ya no se está discutiendo, de hecho esto en Buenos Aires está pasando».

Mantener la representatividad

Asimismo, Caminoa mencionó que «participé de una reunión en el Comité Federal, luego participó uno de los vicepresidentes, y Alfredo Cornejo fue muy claro en esto: tenemos que mantener Juntos por el Cambio porque es una herramienta que nos va a permitir, por lo menos, mantener la garantía dentro del Congreso de que vamos a resistir algunas reformas que se quieren plantear» y agregó que «vemos también que es importante no mantener sino ampliar el paraguas de Juntos por el Cambio, la idea es que todos adhieran a algo nacional, con lo que estoy de acuerdo».

Directo a internas

«Estamos viendo de que eso es hoy lo que nos apura y el eje central de toda esta cuestión», advirtió la dirigente radical.

En cuanto a la posibilidad de internas o «lista única», planteo que por estos días ocupa la agenda del Justicialismo chubutense, manifestó que «para el PJ eso puede ser un problema por el verticalismo y porque siempre ha aparecido un ‘dedo’ a último momento, pero para los radicales esto no es un inconveniente, ya que nuestra estructura mental y nuestra forma de movernos es a través de las internas».

Lista «competitiva»

«Se presentan los candidatos a la sociedad, se va a las PASO y se dirime quiénes van a ser los candidatos», recalcó Caminoa, agregando que «lo dije de entrada, cuando me preguntaban si voy a ser (candidata) o no; lo más importante es hacer una lista competitiva, y si no se puede hacer una lista de unidad y competitiva por distintas aspiraciones, iremos a la interna y veremos cómo lo solucionamos».

A ello, sumó que «si soy necesaria para el partido estoy, no hay problema; pero primero tenemos que tratar de armar algo».

«Es una cosa o la otra»

En Juntos por el Cambio «hay candidatos medianamente lanzados, están Gustavo Menna, Mario Cimadevilla y hay otros que me han confirmado que quieren participar como el caso de Alfaro en Comodoro Rivadavia; dentro del PRO están ‘Nacho’ Torres, es decir que hay candidatos dentro del espacio, y si no se puede dirimir quién va a ser senador, hay que ir a internas, y luego veremos cómo se conformarán las listas».

Además, la titular de la UCR en Chubut planteó que «en mi caso, lo dije de entrada: hoy estoy en el partido y las dos cosas no voy a hacer, o una cosa o la otra; si decidimos que es importante que esté porque realmente hay que conformar una lista con personas más visibles, voy a participar, pero las dos cosas no puedo hacer y eso me queda claro, ya que hay que garantizar que todos puedan competir».