Trelew suspende actividades recreativas a partir de este fin de semana

Tras una reunión de gabinete el intendente de Trelew, Adrián Maderna determinó adherir al Decreto Provincial que estipula las medidas de prevención que se aplicarán en la ciudad hasta el 6 de junio inclusive en virtud de la evolución de la situación epidemiológica. Quedan suspendidas las actividades deportivas, educativas, culturales y religiosas de más de diez personas. Si bien la Provincia establecerá las medidas desde el 31 de mayo, las autoridades municipales decidieron que los refuerzos de los controles y la suspensión de actividades comienzan a partir de este fin de semana.

Las restricciones en Trelew se aplicarán a partir de las 00 horas de este sábado y los horarios de circulación continuarán siendo de lunes a jueves de 06 a 00.30 horas, mientras que el viernes, sábado y domingo desde las 06 hasta la 1.30.

En ese marco, el secretario de Coordinación de Gabinete, Norberto Yauhar explicó que se reunieron para analizar la situación y se determinó que en función del aumento de casos que hubo en la última semana se van a fortalecer los controles. Además precisó: “No queremos afectar la actividad comercial, por lo que vamos a adherir al Decreto Provincial en lo que respecta a la suspensión de las actividades deportivas grupales, como el fútbol, el rugby, el hockey, no así las que se realicen de forma individual”.

“Vamos a ser muy estrictos con los controles de la nocturnidad, eso significa que si bien los comercios que se dedican a la gastronomía van a estar habilitados en los horarios, vamos hacer de estricto cumplimiento la cantidad de gente que tienen autorizada para permanecer en el local. También se realizará un importante número de operativos de tránsito para que a partir de la 1.30 no haya circulación”, detalló el funcionario.

Además, añadió que “con respecto a los gimnasios estaremos controlando los cupos de personas que tienen asignados en función de los metros cuadrados, al igual que las actividades culturales. Después, lo que son ferias populares se van a realizar con estrictos controles de la Municipalidad, obviamente aplicando las sanciones que correspondan ante el incumplimiento”.

En ese sentido, Norberto Yauhar aclaró que “el intendente dio instrucciones muy claras a todas las áreas que están involucradas, tanto a Gobierno como a Tránsito, Guardia urbana, Salud que trabaja permanentemente con el Ministerio de Salud de la Provincia para poner a disposición todo un operativo para lograr disminuir los números de contagios que han sido importantes”.

Por otra parte, la Coordinadora de Salud del Ejecutivo local, Cecilia Vera indicó que “se realizó una reunión interdisciplinaria teniendo en cuenta los datos de los últimos días, más los 93 casos positivos de COVID que se dieron a conocer hoy, entendiendo no solamente la cantidad de casos sino también la situación de la terapia intensiva que ya está al límite en nuestra ciudad, es que determinamos las medidas que regirán. Es importante resaltar que por pedido de nuestro intendente, Adrián Maderna, lo que se busca es llevar un equilibrio entre lo sanitario y lo económico, siempre teniendo en cuenta la prioridad de la salud”.

Por último, Héctor Lopez, coordinador de Inspecciones Generales de la Municipalidad de Trelew, añadió que “desde el área se programó un control general que iniciará a las 00 horas primero que nada en los locales nocturnos haciendo respetar los cupos, distanciamiento, horarios y medidas preventivas de sanitización e higiene y uso de barbijos. Vamos hacer un control del horario de cierre para evitar la circulación. Y desde el día de mañana vamos a recorrer los comercios y reunirnos con las distintas entidades vinculadas a lo deportivo, cultural y gastronómico para informar cómo se va a trabajar de ahora en adelante para llevarles tranquilidad”.