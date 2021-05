Testigos defendieron el perfil del policía que disparó contra una perra

Durante el lunes por la mañana en la oficina judicial de Rawson se dio continuidad al juicio oral y público por una causa de maltrato animal, que tiene como único acusado al Policía Elias Saavedra, quien realizó un disparó con su arma de fuego reglamentaria contra una perra llamada “Tita”, provocando una herida mortal. El suceso se produjo en la localidad de Playa Unión el pasado mes de marzo del año 2020.

El primer turno de testigos de la jornada del día lunes, fue para María López, trabajadora social de la Defensoría Pública. Asesoró a Marianella Castillo tras la decisión de denunciar al Policía Elías Saavedra, en el marco de un programa de abordaje en contra de la violencia institucional. También monitoreó como la muerte de la perra Tita afectó la dinámica familiar, desde lo laboral hasta la escolaridad de los dos hijos integrantes de la familia bajo el concepto de “familia multi especie”.

También declaró Javier Barragán, testigo propuesto por los defensores del policía imputado. Es el padre de un niño que en agosto del 2016 cuando tenía dos años, tuvo un accidente doméstico. “Me llamó mi señora desesperada de que mi hijo no respiraba, cuando llegué estaba azul. Ya había llegado el policía Saavedra. El chofer de la ambulancia se había perdido, entonces él lo puso en una cama y gracias a las acciones de reanimación realizadas por Elías, pudo salvar su vida”, contó. En medio de la emoción, contó en detalle de lo ocurrido y refiriéndose al sargento imputado, expresó que “tuvo una reacción rápida y gracias a él hoy mi hijo de siete años, no tiene secuelas de lo que le ocurrió. Hizo lo máximo que podía hacer, incluso arriesgándose al cargarlo a un patrullero porque la ambulancia no llegaba para llevarlo al Hospital. Tenemos un agradecimiento enorme, de por vida, hacia él”, dijo.

También declaró Juan Villagrán, también testigo de los defensores del policía imputado. Habló en el juicio en condición de compañero de trabajo de Saavedra en el cuerpo activo de los Bomberos Voluntarios de Rawson. Se refirió a las condiciones personales y profesionales de Saavedra en esa actividad, las condecoraciones que recibió y su capacidad además para formar futuros bomberos. También dio cuenta de tareas de rescates de animales en situación de riesgo, acciones efectuadas juntos a Saavedra. Entre ellas el rescate de un perro que había caído en el interior de un pozo ciego. “No pasa nada, cuanto mucho te va a morder”, contó Villagrán que dijo el imputado en esa circunstancia antes de rescatar al animal.

El día martes se espera que el debate continúe a partir de las 08 hs. y finalice la ronda de testigos de la defensa para dar paso a los alegatos finales, así lo indico el juez Gustavo Castro.