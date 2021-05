Se entregaron materiales de yoga y handball

Días pasados, se realizó en el Gimnasio Municipal N°1 de Comodoro Rivadavia, la entrega de materiales deportivos para el yoga de diferentes sedes municipales.

Asimismo, recibieron elementos los clubes de handball Nueva Generación, Petroquímica y Recrear, aportados por Comodoro Deportes para las disciplinas tanto colchonetas como pelotas y materiales de entrenamiento.

Aportes para instituciones comodorenses

El salón de judo del Gimnasio Municipal N°1 fue el lugar donde se desarrolló el acto de entrega de materiales deportivos para el yoga municipal y clubes de handball de Comodoro Rivadavia, por parte del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

En el acto estuvieron presentes el presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes Prof. Hernán Martínez, junto al Director General de Deportes Martín Gurisich, además de referentes del yoga municipal y clubes de handball de la ciudad.

Se entregaron colchonetas para yoga a las sedes municipales de Gimnasio N°1, N°2, Km 5, Próspero Palazzo y Laprida, donde estuvieron presentes los instructores Jorge Sepúlveda, Omar Villamayor, Patricia Eylenstein, Lorena Riquelme, Fernanda Stancheff y Alejandra Soto, en tanto que se brindó material deportivo para los clubes Nueva Generación, Petroquímica y Recrear (referentes Carlos Riaño, Valeria Schuler y Cinthia Aguilar).

«A la gente de yoga que ha trabajado mucho en la actividad física, y a los clubes para que podamos seguir trabajando. Sabemos que hoy la competencia no está, que solamente sostenemos la clase, pero creo que entre todos saldremos de este contexto. Estamos pasando un momento difícil, hoy necesitamos de cada uno, que nos ayude a cuidarnos. No queremos que se pare la actividad. Queremos que esto siga, así que necesitamos hacerlo con la mayor responsabilidad posible», expresó Hernán Martínez, titular de Comodoro Deportes.

«Es un honor recibir este material que tan bien nos viene. No todos los alumnos son capaces de adquirir sus propios materiales, así que toda ayuda es bienvenida», comentó Fernanda Stancheff, instructora de yoga terapéutico en Kilómetro 5.

«El apoyo de Comodoro Deportes siempre está presente. En este momento tan especial es cuando el Estado tiene que estar apoyando a las instituciones deportivas, y el Ente no hace una excepción en este momento tan difícil, haciendo el esfuerzo para que la actividad continúe en los clubes y el handball pueda seguir desarrollándose con normalidad dentro de todo», expuso el profesor Carlos Riaño, entrenador de handball del club Nueva Generación.