Sastre aseguró que quienes organizan fiestas clandestinas «se enfrentarán a fuertes multas»

El intendente Gustavo Sastre se refirió a la situación epidemiológica de Puerto Madryn y aseguró que la ciudad «no va a estar exenta de esta segunda ola que se da en todo el mundo», y manifestó que «notamos cierto cuidado de parte de la sociedad, pero también vemos mucha gente relajada a la que no hay manera de que le entre la preocupación». En diálogo con AZM Radio, el jefe comunal recordó que se ha realizado «una muy fuerte campaña de concientización con artistas, deportistas locales, cargando las redes sociales, pero después está en cada uno. Nosotros podemos advertir, publicitar, tratar de llegar de distintas maneras, pero si no está la responsabilidad individual es uy difícil».

Sostener la actividad

A la hora de buscar los motivos de esta falta de responsabilidad en algunos sectores de la sociedad, Sastre explicó que «al no tener la gravedad que hay en otros lugares, algunos piensan que pueden seguir realizando algunas actividades que no son convenientes. Igual, yo se que la gran mayoría de la sociedad acompaña a las autoridades a llevar adelante las medidas». Según indicó, la intención es no volver hacia atrás en varias medidas, sino tratar de sostener la situación «lo más liberada posible para poder mantener la actividad comercial y laboral porque hay mucha gente que necesita del día a día para poder subsistir».

Multas onerosas

En este contexto, las fiestas clandestinas son la mayor preocupación y en ese sentido el intendente de Puerto Madryn aseguró que «estamos actuando con mucha rigurosidad, saben aquéllos que las realizan que se están prestando a que se les hagan multas muy onerosas y sanciones muy severas, cada uno debe saber hasta donde arriesga», finalizó.