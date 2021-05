Río Negro: fuertes protestas contra las nuevas restricciones

La imposición de nuevas restricciones desde el Gobierno nacional para intentar frenar la fuerza de la segunda ola de coronavirus generó importantes movilizaciones hoy en Río Negro, tras la adhesión de la gobernadora Arabela Carreras a las medidas durante el fin de semana.

El rechazo vino principalmente del lado de los comerciantes, que sienten que las restricciones golpean de lleno en la actividad y pone en rojo sus cuentas por segundo año consecutivo.

Las mayores protestas de hoy fueron en Roca, Regina y Bariloche, donde los miembros del sector comercial solicitaron que se morigeren los horarios de cierre y que los negocios caracterizados como no esenciales puedan vender sus productos.

En Roca, más de 1500 personas se manifestaron esta tarde frente a las puertas de la Municipalidad. Con banderas argentinas, gorras y camisetas, los vecinos trasladaron su reclamo a la zona céntrica de la ciudad acompañados por las bocinas de automovilistas que se movilizaban por las inmediaciones al edificio comunal.

«No nos vengan a tirar los muertos a nosotros que ustedes ya tienen 70 mil», fue una de las frases más aplaudidas del único orador del acto, Adrián Muscarsel, vicepresidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos del Alto Valle.

Los manifestantes recorrieron las calles de la ciudad durante un par de horas, con banderas argentinas y haciendo sonar sus bocinas.

Un panorama similar se vivió en Regina. Ante la ausencia de medidas de flexibilización por parte del gobierno provincial y municipal varios centenares de personas, principalmente comerciantes, propietarios de gimnasios y alumnos, se concentraron en la Plaza de los Próceres a partir de las 16, y junto a una gran caravana de vehículos comenzaron a girar por las calles céntricas de la ciudad haciendo sonar bocinas, con bombos y redoblantes.

«Lo que tenemos que definir claramente es que no vamos a volver a cerrar cuando se cumpla este confinamiento que nos impuso el gobierno nacional. Nuestro trabajo es esencial para la subsistencia de nuestras familias y de las familias de nuestros empleados», comentó otro de los comerciantes de Regina.

En Bariloche cientos de personas llegaron hasta el Centro Cívico de la ciudad expresaron su rechazo al endurecimiento de las medidas. Más temprano, la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina consideró que las medidas aplicadas “atentan contra el sector privado”.

Hubo comerciantes de varios rubros que expresaron su descontento con las nuevas restricciones que impactaron en la actividad comercial de la ciudad. También, personas que no eran comerciantes, pero que se oponen a las restricciones porque entienden que coartan sus derechos y garantías. (Fuente: Río Negro)