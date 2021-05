Paro del campo: Adversa situación de los productores chubutenses

El titular de la Sociedad Rural de Esquel, Leonardo Jones, se refirió al paro impulsado por el sector agropecuario en todo el país, a raíz de la suspensión, por parte del Gobierno Nacional, de las exportaciones de carne por el plazo de 30 días.

En diálogo con AzM Radio, analizó la actualidad del sector lanero y vacuno, tanto en la región como así también en la Meseta de Chubut.

«Estamos promediando la zafra de terneros en cuanto a la producción de vacas, y es un año en el cual, producto de la sequía, durante la primavera y el verano, todos los destetes están dando entre un 8% y un 10% menos de peso, algo que podía pasar, y cuando uno llega a la balanza a pesar los terneros que va a vender se está comprobando esa diferencia, que fue un golpe de la sequía», planteó Jones.

Pasar el invierno

Consultado sobre el impacto que dicho escenario generaría en los productores locales, explicó que «en nuestra región hay productores pequeños y algunos medianos, y el único ingreso del año es la venta de los terneros, por lo cual tener un 8, 10 o 15% menos de peso en los mismos les pega muy fuerte» y agregó que «a ello hay que sumar que la vaca está un poco resentida en su estado físico, por lo que el productor tiene que proveerse de forraje para el invierno en una cantidad mayor a la habitual; ha pegado bastante fuerte, no solamente en la actividad bobina sino también en el tema de los lanares».

Freno a las exportaciones

Asimismo, Jones habló sobre la suspensión a las exportaciones de carne: «Por más que acá no se exporta, todo lo que es vaca y toro viejos se está yendo, hace algunos años, a La Pampa y Buenos Aires, ya que es un producto que aquí no tiene demanda y allí se los engordaba y en el caso de la vaca vieja era enviada a China. Pero, inmediatamente, entre el miércoles a la noche y el jueves a la mañana, se cayeron un montón de operaciones de vaca vieja. Esos mismos productores tienen el problema, ahora, de qué van a hacer con la vaca vieja ya que en el mercado local no hay demanda en el producto, y si bien desde acá no se exporta directamente (a China), la medida impacta directamente».

La lana, estable

En cuanto al sector lanero, el mismo «tiene un escenario mejor que hace un año y al inicio de la pandemia, cuando se desplomaron todos los mercados», apuntó el presidente de la Sociedad Rural, sumando a ello que actualmente, la lana «tiene un precio razonable, no son los precios buenos de hace 4 o 5 años, aunque también es un segmento golpeado por la sequía de esta primavera y verano».

Sequía

En el mismo sentido, Jones sostuvo que «se nota que hay muchos campos que, tras el año anterior que había sido bueno en lluvias, se venían reponiendo en cantidad de hacienda, y se encontraron con que ahora no tienen pasto para la misma, por lo que tienen que volver a achicar adrede para tener el número adecuado (de ovejas) en el campo» y explicó que «por eso se está vendiendo hacienda para achicar el número de stock».

Contexto regional adverso

«En nuestra zona no han cerrado campos, pero sí en aquellas zonas donde la sequía, el jabalí, el león y el guanaco hacen inviable la producción de vacas, ya que son ambientes que no son para vacas, pero sobre todo tampoco para ovejas», señaló el titular de la Sociedad Rural, concluyendo que «hace poco fui a recorrer un par de campos en Telsen y es tristísimo cómo hay campos abandonados, ya que no hay forma de producir en este contexto».