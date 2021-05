Pandemia: En menos de un mes, Alto Río Senguer se quedará sin médicos

La única médica que se desempeña en Alto Río Senguer y que presentara la renuncia a partir de junio próximo, Carolina Spleandini, se refirió a su situación particular y la del hospital rural. Anticipó que presentará su renuncia a partir del mes de junio próximo, por lo que la localidad no contará con ningún médico para atender pacientes en el nosocomio, en consultorio, guardia médica y casos positivos de Covid-19.

En diálogo con AzM Radio, expuso que «en Chubut, y particularmente en nuestra comuna, la situación del Covid está relativamente controlada, pero la situación de la médica, en mi caso ya que soy la única que está, está complicada» y relató que «soy de Santa Fe capital, me vine el año pasado y éramos 3 médicos; por distintas circunstancias se fueron yendo hasta que quedé sola, desde febrero; han venido otros médicos a hacer cobertura los fines de semana, por lo que yo hacía lunes a viernes de corrido, las 24 horas, y con un pequeño descanso para volver a comenzar el otro lunes».

Trabajar bajo presión

Asimismo, Spleandini planteó que «al estar bastante aislados y con un viaje de 3 a 4 horas hasta Comodoro Rivadavia, que es nuestro centro de derivación, mucha gente no se anima por las complicaciones que pueden devenir en ese trayecto» y reconoció que «lo más atractivo que tenía el sur del país era la oferta salarial en ese momento, pero en el último año se fue atrasando ya que el gasto acá es mucho mayor, lo que hizo que muchos profesionales no quisieran venirse tan lejos por tan poca plata».

Hospital sin médico

Por otra parte, la médica remarcó que «además de ejercer la medicina, me vine desde Santa Fe con mi pareja, y la oferta laboral es poca; entonces, entre que yo estoy 5 días a la semana en el Hospital las 24 horas y que no hay mucho para hacer en materia de actividades, es complicado» y explicó que «los días de semana, cuando yo me tengo que ir a alguna urgencia, el Hospital queda sin médico, sin mencionar que tengo una familia que no la está pasando bien».

Guardia, consultorio, Covid e internados

Consultada sobre si ha tenido algún diálogo con autoridades sanitarias, Spleandini puntualizó que «desde la Dirección del Hospital no me puedo quejar, porque siempre que tuve un problema intentaron resolverlo a la brevedad; estamos en constante comunicación con el Área Programática de Comodoro Rivadavia, y en teoría a fines de mayo iba a venir una compañera, pero ha pasado muchas veces eso y que luego no se concretara, por lo que no me quiero ilusionar», sumando a ello que «en su momento pensé en suspender el consultorio pero lo seguí haciendo desde febrero, por lo que estoy con guardias, consultorio, atención de pacientes Covid e internados, y las personas que están en la Dirección no son médicos por lo que, como mucho, pueden ayudarme consiguiéndome un compañero».

«Decidí volver a mi casa»

«Estuve charlando con la Dirección, no he presentado oficialmente la renuncia pero saben que lo haré a partir de junio. Estoy subcontratada, es decir que estoy contratada por el Prosate, y ya decidí volver a mi casa un tiempo, no solamente porque esto es agotador sino que, en el contexto de la pandemia, hace mucho tiempo que no veo a mi familia», reflexionó la médica.

«Explotados» y agotados

Finalmente, Spleandini fue contundente: «Nunca creí que iba a querer rechazar un pase a Planta (Permanente). Me lo ofrecieron desde el Área Programática y me mantuve con este contrato por la facilidad que tenía para presentar la renuncia cuando lo requiriera. Y la mayoría de los médicos que ejercemos en las zonas rurales estamos contratadas a través de Prosate, tenemos un subcontrato ya que lo único que se estipula es lo que vamos a cobrar, no se establecen días de franco, vacaciones, obra social o aportes jubilatorios, pero esto pasa a nivel nacional; el subcontrato de los médicos o contrato con Monotributo es una forma legal de ponernos en negro, lo estoy viviendo yo ahora pero pasa en todo el país; y en tiempos de pandemia es mucho peor ya que esto se nota no solo en Chubut sino en todos lados, por el nivel de explotación que estamos manejando».