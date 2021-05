Oftalmólogos advierten que los pacientes abandonan los tratamientos

Con el comienzo de la pandemia, allá por marzo de 2020, muchas personas fueron dejando de lado diversos controles médicos de diversas especialidades. Las medidas de aislamiento, el miedo a contagiarse por concurrir a centros sanitarios y, en algunos casos, la necesidad de destinar recursos al Covid-19 hicieron que muchos dejen de lado temas que hacen a su salud.

En el caso de la oftalmología, los profesionales comparten la preocupación por el aumento de casos de Covid y la situación de la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva, pero, al mismo tiempo, remarcaron una serie de cuestiones importantes de la especialidad.

Por un lado, aseguran que la oftalmología no ocupa camas, ya que los tratamientos y prácticas son ambulatorias, por lo que, en ese sentido, no generan un inconveniente en la lucha contra el Coronavirus. Por otra parte, las clínicas y consultorios son, en su inmensa mayoría, monovalentes y no se cruzan con pacientes de otras especialidades, por lo que se reducen los riesgos de compartir espacios con personas infectadas de Covid-19.

En este contexto, los oftalmólogo advierten sobre las consecuencias que trae el hecho de dejar de lado los diversos tratamientos: «Durante este año de pandemia, y por falta de consulta al oftalmólogo, evidenciamos los siguientes datos: cuarenta por ciento de aumento de pacientes con dolor de cabeza por no tener actualizada su corrección de lentes, aumento pérdida de visión por afecciones crónicas como glaucoma o maculopatía y el aumento de incidencia de ojo rojo vinculado al Covid».

Ante esta situación recordaron que las clínicas y consultorios oftalmológicos continúan atendiendo a los pacientes, con la intención de cuidar la salud visual y calidad de vida.