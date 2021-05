Madryn: aumentó el porcentaje de positividad de Covid-19 en el Plan Detectar

La segunda ola de la pandemia comienza a sentirse fuerte en Puerto Madryn y ello se ve reflejado en el Centro Modular Sanitario donde se lleva a cabo el Plan Detectar. Allí aumentó notoriamente la cantidad de personas que concurren, como también el porcentaje de positividad: «Vemos el aumento de la población que asiste y el aumento del número de casos. Nosotros veníamos manejando una positividad del 10 por ciento, del 20, del 30 y ahora es notorio porque no es lo mismo un 30 por ciento de 90 personas al número de población que está viniendo», señaló Gladys Pérez, referente del Detectgar en la ciudad del Golfo.

En cuanto al porcentaje de positividad, Gladys Pérez reconoció que «ha aumentado y todo depende del día. Hemos tenido días con un 50 por ciento de positividad, que es un números alto. Siempre superamos el 30 por ciento».

Mayor oferta

Pérez destacó el hecho de que, actualmente, se hisope de lunes a viernes y no tres veces por semana como era anteriormente: «El aumento de la oferta que hemos dado a la población ha generado que la gente pueda venir todos los días y que sean asistidos, testeados y demos respuesta a una población que hace varias semanas venía demandando esto. Creo que es una decisión acertada».

En cuanto a las edades de los concurrentes, la referente del Plan Detectar indicó que «tenemos una población con menor edad que es la que está siendo afectada, pero nosotros manejamos las edades igual que el año pasado y a principios de este año».

Es importante destacar que en el Detectar no se hisopan a menores de 14 años «porque no tenemos el equipamiento, justo hoy tenemos una reunión para ver de qué manera vamos a dar respuesta a la población pediátrica».