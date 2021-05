Los “peques” madrynenses y su gran actuación en el Regional de Río negro

La ciudad de General Roca, fue escenario el pasado fin de semana del Tomeo Regional de Menores de Tenis, evento que reunió a los talentos de categorías desde Sub-8 a Sub-18.

En este certamen, fueron parte jóvenes jugadores y jugadoras de los clubes chubutenses, entre quienes se destacaron los del Puerto Madryn Tenis Club, que pudieron ocupar los primeros puestos del podio.

Con gran performance chubutense

El pasado fin de semana, se jugó en la ciudad rionegrina de General Roca, una nueva edición del Torneo Regional de Tenis para categorías Menores, certamen de carácter clasificatorio para el Nacional a jugarse en el HACOAJ de Buenos Aires.

El certamen, contó con una muy buena cantidad de jugadores de la Asociación de Tenis del Noroeste del Chubut, dividiéndose como escenarios los clubes Deportivo Roca y Las Lilas para cumplir con la actividad de las categorías Sub 8/10 ,Sub12,14 ,16 y 18.

Este Torneo, es avalado por la AAT y clasificatorio al Nacional a jugarse en el Club Náutico HACOAJ en el Tigre.

Con presencia madrynense

De este Torneo de Menores, fueron parte los talentos del Puerto Madryn Tenis Club, entre quienes se encontraron Agustina Díaz Fantilli en sub 8 junto con su compañero Lucio Vulcano; siendo la jugadora parte también de Sub 10 damas con su compañera Rosario Jurado.

Enzo Díaz Fantilli jugó sub 12, saliendo sub campeón en singles y dobles y clasificando al próximo Nacional de menores a jugarse en el club de HACOAJ en TIGRE. Por su parte, Federico Meyer participó en la categoría Sub 16.

Todos los participantes y resultados

En Sub 8 (mixto) logró 1er Lugar Agustina Díaz Fantilli (PMTC) y Lucio Vulcano (TTC), en tanto que por Sub 8 (Single Cab.) se ubicó en el primer escalón Lucio Vulcano y en Sub 8 (Single Damas) consiguió el 1° Puesto Agustina Díaz Fantilli.

Por parte de la categoría Sub 10 (damas equipos) también fue primer puesto la madrynense Agustina Díaz FantilIi, mientras que en Sub 10 (caballero equipos) Lucio Vulcano se posicionó en el 4° lugar.

En la Sub -10 varones, también fueron representantes chubutenses los jugadores Fausto Archimio y Bautista Sufritti logrando un 5to puesto.

Por su parte, Lorenzo March llegó a instancias de Semifinales en Dobles y Semis de Single, Joaquín Vulcano a Semis de dobles, también jugaron en la categoría Kareem Aleuy, Joaquín Toledano y Tomas Atucha.

Por parte de la categoría Sub- 14 caballeros, compitieron Lautaro Rocha (de El Hoyo) en Semi Single y Semi de Dobles, Julian Vitali fue subcampeón de Dobles. Agustino Pfister se consagró subcampeón Dobles y Matías Álvarez fue subcampeón complementaria Single.

En esta categoría, también fueron parte los jugadores Estanislao Lassaga, Lorenzo Parisse, Markian Pinola, mientras que en Sub 14 Damas compitieron Jazmín Silva ( El Hoyo) fue subcampeona single y subcampeona Dobles.

Por parte de la categoría Sub 16, Julian Delfino (El Hoyo) llegó hasta Cuartos de final Single y Semis de Dobles; en tanto que pos los Sub 18 fue Aldo Ferreira (Esquel) junto al profesor designado fue Bruno Stretti como participantes.