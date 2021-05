La vida después del Covid: Tiene 64 años y venció al virus, pero padece sus secuelas

Esquibel Montero tiene 64 años y trabaja en la Comuna Rural de Aldea Epulef; pasó un mes y 16 días en la Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Esquel tras haber contraído Covid-19 y, en diálogo con AzM Radio, contó su historia y agradeció al doctor Carlos Pitaro por gestionar el oxígeno necesario para su tratamiento y posterior recuperación, como así también al doctor Fabián Salomón y al cuerpo completo de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del nosocomio, entre sus integrantes, los médicos Agustín Del Verme, Adriana Garrido y los enfermeros y enfermeras que lo asistieron.

De la casa a la Terapia

Al respecto, Monteros relató que «compartimos una reunión con una persona que, según los médicos, había sido confirmada del virus, y nos aislaron 10 días; después, llegó el enfermero, me llevó a Esquel y arribé bastante complicado y mal» y agregó que «me dijeron que tenía una neumonía doble (bilateral) y que mis pulmones no funcionaban; luego me pasaron a Terapia Intensiva y como mi respiración no se renovaba, parecía que iba a ser la última noche».

Poco oxígeno

«Sin embargo», continuó, «puedo agradecer a Dios por devolverme la vida, aunque salí de Terapia pero seguí con mi problema de baja respiración; agradezco a los doctores que pusieron su empeño para ayudarme a que me recompusiera, incluso a las enfermeras que me alimentaban y me decían palabras para que pudiera animarme».

Recuperado

Monteros contó que «a la semana de salir de la clínica ya me sentía muy recuperado», remarcando que «todos ellos hicieron lo posible para que me pudiera curar: le dieron la posibilidad a mi familia para que me pudiera ver y eso me fortaleció todavía más».

Vencer al virus

Actualmente, el vecino de Aldea Epulef continúa su recuperación y es asistido con oxígeno: «Mis pulmones necesitan que lo tenga unos días más para que pueda fortalecerme después de la doble neumonía, pero finalmente pude vencer» al Covid-19, expresó.